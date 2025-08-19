La docente que fue detenida en Tupungato por difundir material de abuso infantil fue apartada del cargo sin goce de sueldo

En un primer momento, la Dirección General de Escuelas había dicho que se la iba a trasladar a una oficina para que no tuviera contacto con niñas y niños.

El pasado jueves 7 de agosto, una docente que se desempeñaba como vicedirectora en la escuela Comandante Luis Piedra Buena, del Distrito del Cordón del Plata, fue detenida en su casa luego de personal policial de investigaciones realizara un allanamiento, debido a una causa por la difusión de material de abuso infantil.

Si bien la mujer salió detenida de su domicilio y fue trasladada a la dependencia policial, luego de unas horas logró la liberación luego de pagar una fianza. Actualmente, está en libertad mientras transcurre la investigación.

Desde la Dirección General de Escuelas, delegación Valle de Uco, luego de conocerse el hecho, informó a El Cuco Digital, que la docente había sido sacada del establecimiento donde estaba desempeñando su trabajo y que sería trasladada a unas oficinas de la DGE, para hacer trabajos administrativos y no tener contacto con niñas y niños mientras se lleva adelante el proceso de investigación.

En las últimas horas, se conoció que desde la DGE, se le inició un sumario administrativo interno contra esta docente y se la suspendió sin goce de sueldo por el tiempo de 30 días. Esta investigación interna que lleva adelante la DGE es en paralelo a la que lleva adelante la justicia penal mendocina.

Por último, el fiscal que tiene la causa, en diálogo con El Cuco Digital aseguró que: “aún resta que se terminen de realizar las pericias sobre los dispositivos que se secuestraron de la vivienda donde vive esta docente”.

“Dejemos que la causa siga su curso, no puedo dar mayores detalles por el momento debido a que se trata de una causa delicada y hay menores involucrados”, concluyó el propio fiscal.