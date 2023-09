La entrevista de Lionel Messi en el programa de Migue Granados de la que todo el mundo habla ¡Mirala!

El ídolo argentino habló en profundidad sobre sus vínculos más cercanos.

Es habitual ver a Lionel Messi dentro de una cancha de fútbol y dando declaraciones relacionadas a su vida deportiva, pero pocas veces habló de su familia como en la entrevista a Migue Granados para su canal de streaming OLGA. Desde un sillón de su casa en Miami, el ídolo argentino habló en profundidad sobre sus vínculos más cercanos: su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Al ser consultado sobre si se considera buen padre, Leo explicó que intenta darle a sus hijos las lecciones que aprendió en su casa cuando era chico: “Creo que soy buen padre. Intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

Luego, Messi se tomó el tiempo para hablar sobre la personalidad de sus hijos, quienes contó que han empezado a jugar al fútbol en la academia del Inter Miami pese a que la intención inicial no era esa, pero el club les ofreció espacio para facilitar su vida en la ciudad.

“Thiago fue el que más le inculcamos de chico, como es el mas grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible pero se esta definiendo, tiene 5 años”, profundizó.

Particularmente, dio detalles sobre la manera en que sus hijos hablan de sus problemas para marcar las diferentes formas de ser: “A Thiago le cuesta mucho mas hablar, si que con Antonela tiene mas confianza para contarle las cosas. Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo, no para y habla. Ciro es mas reservado también, cuenta pero no de él, habla de los demás.”

A continuación, se tomó el tiempo de hablar sobre Antonela Roccuzzo, con quien tiene una relación desde que son adolescentes y quien se transformó en su compañera inseparable. “Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo…”, dijo Messi.

Sin dar demasiados detalles, La Pulga también habló de sus momentos a solas con Antonela, que son principalmente a la hora del almuerzo y cuando sus hijos se van a dormir después de cenar.

“Termino a las 13:00 de entrenar, llega a casa y comemos con Antonela los dos solos. Dormimos la siesta, vemos un rato series o películas (…) A las 21:00 que ya están durmiendo los nenes es momento nuestro con Antonela ya estamos tranquilos. Comemos temprano y vamos temprano a ver tele. Mucho celu, bastante. Boludeo bastante. No regalo likes ni comentarios. Después ponen alguna boludez y sale en todos lados… Prefiero que no”, reveló.

A sus 36 años, según su testimonio, Messi no descarta que en el futuro volver a ser papá. Si bien aclaró que no es un plan inmediato, tiene el deseo de tener una hija mujer: “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena.”

Otro de los aspectos personales que también tocó Leo Messi en su diálogo con Migue Grandos fue sobre sus amistades, que justamente le dieron la posibilidad de conocer a quien hoy es su esposa y madre de sus hijos, ya que el primo de Antonela Roccuzzo era compañero suyo en las inferiores de Newell’s Old Boys.

“Tengo pocos amigos de Argentina porque me fui de muy chico. La comunicación antes era mucho mas complicada, hablaba una vez por semana un ratito porque había que poner la moneda y pasaba rápido o por carta. No era nada como ahora. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela, de ahí mantenemos relación. Empiezo a jugar en Newell’s a los 6 años con él, me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Antonela de chico. Después me fui y tuve un par de años que no nos comunicábamos ni hablábamos, era jodido. Ya con 16 o 17 años nos reencontramos…”, rememoró.

Por último, sobre el cierre de la nota, Lionel Messi hablaba de su amistad con Fideo Di María y los momentos más complicados en la selección argentina, lo que derivó en una confesión sobre cómo sus familiares tomaron esa época donde era muy criticado, principalmente por el periodismo.

“Mis viejos, mis hermanos, en Argentina nosotros pasamos jodidas. Ahora todo es muy lindo, somos campeones de América y del mundo, es espectacular lo que estamos viviendo, pero tuvimos épocas donde la pasamos mal también. Nos criticaban mucho y se pasaban del límite. Ya era por demás porque eran cosas zarpadas, no era futbolístico. Eso sobre todo la familia que está ahí, lo sufre mucho. Con la gente no, porque sentí la banca hasta en los peores momentos”, apuntó.

Fuente: infobae