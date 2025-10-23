La Escuela de Ajedrez “Pablo Agostinelli” de Tupungato sigue creciendo y sumando presencia provincial

La institución continúa consolidando su trabajo en el desarrollo y promoción de esta disciplina en el Valle de Uco, llevando en cada intercambio respeto y amistad.



En los últimos dos meses, los alumnos y representantes de la Escuela Pablo Agostinelli formaron parte de importantes encuentros provinciales que reflejan el avance deportivo de sus integrantes y el compromiso comunitario y educativo que impulsa al proyecto. En sus recientes torneos fuera del departamento los ajedrecistas tupungatinos representaron al departamento con notable crecimiento ya que en sus 12 años de funcionamiento ha ampliado su diversidad geográfica: el presente grupo está integrado por niños, niñas y jóvenes provenientes de Cordón del Plata, San José y diferentes zonas del centro de Tupungato, donde la pasión por el ajedrez sigue forjándose con el respaldo de la Dirección de Educación Municipal.

Prix Clubes Fundadores 2025

En el marco del Prix Clubes Fundadores 2025, la escuelita de ajedrez de Tupungato logró llevar por primera vez en el año a 24 representantes a un evento de gran relevancia en Mendoza. Esto fue posible gracias al apoyo del Municipio de Tupungato, que, junto con el esfuerzo de las familias, permitió concretar el viaje el 7 de septiembre.El torneo reunió a unos 70 jóvenes de entre 5 y 20 años, provenientes de distintos puntos, incluyendo el este provincial, San Rafael, la ciudad capital y alrededores. Los tupungatinos Jorge Thiago Cruz e Ignacio Vázquez ganaron sus respectivas categorías, Benjamín Vázquez obtuvo medalla de plata y Marinés Barquesi recibió una distinción especial reconociendo su trayectoria.



Final del Campeonato Mendocino de Ajedrez Rápido 2025

El domingo 14 de septiembre se disputó en el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba la Final del Campeonato Mendocino de Ajedrez Rápido 2025, que reunió a los 10 mejores jugadores de la provincia en esta modalidad. Tupungato se hizo presente con dos representantes: el experimentado Nicolás Boccia y el debutante Gilberto Ortega, quienes ocuparon el octavo y noveno puesto, respectivamente.



Segundo Abierto Internacional Por Equipos – Copa UNCuyo

Evento destacado en Mendoza, con más de 100 jugadores de diversos países, incluyendo campeones provinciales y maestros titulados. Se llevó a cabo del 10 al 12 de octubre en la Universidad Nacional de Cuyo. La delegación de Tupungato participó con tres equipos: A (libre), B (sub18) y C (sub12), además del equipo satélite Cafeteros. El equipo Tupungato C logró una destacada actuación al obtener el primer lugar en la categoría sub 16, sorprendiendo con jugadores de entre 9 y 11 años (Ignacio Vázquez, Priscila Jurado, Juan Ignacio Rodríguez, Juan Francisco Pozo y Joaquín Espinoza). Los Cafeteros no lograron un puesto en el podio por apenas un punto de diferencia. El equipo B terminó en el puesto 15.

Fuente: Prensa Tupungato