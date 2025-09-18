La Escuela de Oficios de Tunuyán incorporó nuevos cursos y ofrece una segura salida laboral

Se trata de un convenio en conjunto entre la Municipalidad de Tunuyán, el IES Vale de Uco, el Instituto Agropecuario y Bodegas que se encuentran en el departamento.

En la sala de conferencias de prensa de la Municipalidad de Tunuyán, el intendente Emir Andraos, junto a las autoridades del Instituto de Educación Superior del Valle de Uco y representantes de varias Bodegas, se realizó la firma de convenio para llevar adelante diferentes cursos intensivos con rápida y segura salida laboral.

En esta oportunidad se dictarán los cursos de Operador de autoelevadores, recepcionistas de hotel, Housekeeping y asistente de laboratorio vitivinícola. El cursado estará a cargo de los docentes del IES y será en la modalidad teórica-práctica.

Emir Andraos, habló al respecto y dijo: “este acuerdo refleja el compromiso de seguir ampliando las oportunidades de formación para nuestros vecinos y vecinas, fortaleciendo la inserción laboral y el desarrollo económico de la región. El trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas es clave para seguir avanzando en un Tunuyán con más oportunidades”.