La esperanza de Tupungato puesta en 14 nombres para la histórica 50° Vuelta Ciclista de Mendoza

Con dos equipos de élite y el regreso de una meta final al corazón del departamento, el Intendente Gustavo Aguilera presentó oficialmente a los ciclistas que defenderán los colores locales en la “edición de oro” de la competencia más importante de la provincia.

En una mañana cargada de mística deportiva y compromiso institucional, la Municipalidad de Tupungato realizó la presentación oficial de sus representantes para la 50° Edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza. El Intendente Gustavo Aguilera, junto al Director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú, compartió un desayuno en el Hotel Turismo Tupungato con los 14 pedalistas y el manager José “Pepe” Nebot, marcando el inicio de un sueño que comienza hoy con el prólogo en Godoy Cruz.

El sentimiento de un referente

Rodrigo Santana referente ineludible del ciclismo local quien es visto como un espejo para los jóvenes ciclistas del departamento, expresó su profunda gratitud por volver a portar los colores de su departamento en una ocasión tan significativa, “Para nosotros es un esfuerzo muy grande entrenar día a día, pero nada de eso vale si no tenemos este apoyo del municipio”, afirmó el ciclista, que agregó, “Formar parte de este grupo humano me enorgullece. En lo personal, estoy cumpliendo un ciclo por mi edad y tener la oportunidad de estar presente en estos 50 años de la Vuelta es algo que no tiene palabras; me emociona profundamente. Vamos a darlo todo, deportiva y humanamente, para que el departamento llegue a un buen resultado”.

El regreso de la épica a la Plaza Departamental

Este año, la esperanza tupungatina tiene un incentivo especial: la Primera Etapa que se corre mañana 13 de febrero culminará en casa. Tras recorrer 123 km desde Junín y atravesar El Carrizal, el pelotón buscará la gloria frente a la Plaza Departamental de Tupungato.

El Intendente Aguilera destacó, “Es un honor que Tupungato sea protagonista no solo con sus corredores, sino también como anfitrión. Hace muchos años que una etapa no finalizaba aquí; por eso, mañana a las 18:30 horas, queremos que cada vecino salga a la vereda para alentar a nuestras camisetas verdes”.

Dos equipos, un mismo objetivo

La estrategia deportiva para esta edición de oro se basa en la federalización -combinando talentos locales con refuerzos de élite provenientes de las provincias Neuquén, Buenos Aires y Córdoba- y la división de los ciclistas en dos escuadras:

Asociación Peña Ciclista Tupungato: Miguel Nebot, Franco Miranda, Román Mastrangelo, Maximiliano Navarrete, Walter Sepúlveda, Diego Valenzuela y Denis Heredia.

Municipalidad de Tupungato: Rodrigo Santana, Andrés Viotto, Felipe Turano, Felipe Pizarro, Emiliano Montoya, Carlos Tarifa y Nicolás Hernández.

Miguel Nebot destacó la preparación física “mejor de lo esperado”, mientras que “Roly” Navarrete, corredor de selección nacional, subrayó el gran clima de grupo, “El objetivo es que cualquiera de los catorce que vaya hacia adelante deje la camiseta de Tupungato en lo más alto del podio”.

Cronograma para el Vecino

Viernes 13- Etapa 1: Llegada a la Plaza Departamental de Tupungato (18:30h aprox.).

Jueves 19-Etapa 7: Paso del pelotón por el departamento en la etapa reina del Valle de Uco hacia el Manzano Histórico (17.30h aprox.)

Se puede seguir el recorrido de la Vuelta de Mendoza en vivo por transmisión de LV10 104.1 FM 720 AM.