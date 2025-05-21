La falta de frío en esta época del año puede ocasionar problemas en la producción del valle de Uco

La viña puede llegar a tener un retraso en la poda y las hortalizas de invierno no legar a su desarrollo pleno, podrían ser algunos.

En los últimos días, el Valle de Uco viene amaneciendo con temperaturas bajo cero, pese a eso algunos especialistas indican que el otoño ha sido muy cálido y la falta de fríos puede llegar a traer problemas en la producción de hortalizas de invierno y producción de frutales.

“Las temperaturas que estamos teniendo pueden llegar a demorar la situación, la helada lo que permite es que se caigan las hojas y eso te permite e indica que ya se puede empezar a podar, en el caso de la viña”, aseguró el ingeniero agrónomo Gabriel Rizzato.

Además, dijo: “en viñas y frutales no es tanto el problema cero yo porque todavía se está en época de empezar a podar, por lo tanto, si siguen estos fríos podemos llegar a tener la poda en tiempo y forma”.

El problema si lo vamos a tener en las hortalizas de invierno, estas plantas necesitan frío para seguir su ciclo, en caso de que no cumplan las horas de frío que son necesarias, seguramente esa producción no va a ser buena”, concluyó Rizzato.

Por otro lado, otro ingeniero que dialogó con El Cuco Digital, fue Agustín Vicente, que expresó lo siguiente: “estamos atravesando una estación intermedia por lo que no se descarta que tengamos alguna otra temperatura elevada más de lo normal para esta época”.

“Lo importante es que lleguen estos fríos fuertes así se terminan de caer todas las hojas y la planta se puede reproducir tranquila, para eso se necesita mucho frío e incluso desde el otoño, eso va a permitir que la planta tenga un buen desarrollo de la producción a futuro”, finalizó Vicente.