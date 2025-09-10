La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Por el hecho, hay un hombre detenido.

El pasado sábado, José Luis Núñez de 32 años fue encontrado sin vida dentro de un zanjón luego de haber sido atropellado y abandonado por un automovilista en calle El Indio, frente a la bodega Alfa Crux. Tras el hecho, horas después fue encontrado un auto abandonado en el distrito de La Consulta.

Por parte de las autoridades confirmaron que durante las últimas horas del día domingo se logró la detección de alias “tatu”, un hombre mayor de edad oriundo del departamento de San Carlos, que era quien manejaba el rodado con el cual atropelló y se cobró la vida de Núñez.

“Hemos terminado con todos los trámites que se deben hacer cuando se muere un familiar, es mucho dolor lo que estamos atravesando en este momento, solo le pedimos a la justicia que esto no quede impune y que el responsable pague como debe ser”, aseguró José Luis el padre de la víctima en comunicación con El Cuco Digital.

“Nosotros hemos estado en la Comisaría y sabemos que está detenido ahí, no tengo muy en claro cuál es la imputación que tiene, pero según el expediente de la policía, dice homicidio culposo, yo no soy quien para juzgar, pero que la justicia sepa que él chocó, mató y se escapó del lugar, dejando que mi hijo se muera”, detalló el propio padre.

“Esto nos ha dejado totalmente destruidos hoy estamos en casa y José Luis, ya no está, es muy duro yo compartía casa con él y no tenerlo es muy doloroso para toda la familia, por eso es que pido justicia y que este caso no sea uno más como todos los que han pasado y terminan con familias destruidas y los responsables sueltos”, concluyó.