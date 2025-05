La familia de Liliana Moyano marchó a las puertas de la Fiscalía para pedir justicia: “pedimos el cambio de carátula y que esto que pasó no quede impune”

La mujer perdió la vida el pasado 1 de mayo cuando un conductor alcoholizado provocó un grave accidente.

Familiares, amigos, conocidos e incluso familias que también han perdido algún familiar por hechos que involucran a conductores alcoholizados, estuvieron en la marcha para pedir justicia por Liliana Moyano.

La concentración se realizó en la plaza departamental de Tunuyán y desde ese punto marcharon hasta la Fiscalía en lo penal de Menores y Tránsito de Tunuyán, que es donde se encuentra la causa, que está en manos de la fiscal Viviana Crespillo.

“Estamos muy contenidos, es muy difícil vivir el día a día luego de todo lo que pasó. Mi mamá era una persona que donde llegaba se hacía notar, era una mujer de gran corazón, estuvo siempre para todo”, comentó la hija de la víctima.

“Hoy convocamos esta marcha para pedirle a la justicia, pedimos el cambio de carátula y que esto que pasó no quede impune. Queremos que este caso tenga la justicia del hombre, que pague la persona responsable”.

“Yo creo que, si bien se está trabajando con todas las pruebas, hay algunas que son muy contundentes, así que creo en la justicia y no tengo dudas de que vamos a tener una condena ejemplar por la muerte de mi madre”, concluyó la hija.

Por otro lado, una de las nietas de Liliana, comentó que: “estamos viviendo una pesadilla, solo pido que se haga justicia real, en esa camioneta donde murió mi abuela iba mi familia, estaba mi mamá, mi hermano y abuelo también, por alguna razón yo no me subí a esa camioneta y me desperté con esa noticia”, confesó la nieta.

“Yo tengo a mi familia toda herida, mi abuelo sigue internado y mi madre y hermano recuperaron el alta, pero están con secuelas, no están del todo bien”, finalizó la nieta de Liliana Moyano.

En la marcha estuvo presente la familia de Leonardo Alarcón, el policía oriundo de Tunuyán, que hace un año perdió la vida tras ser atropellado por un conductor alcoholizado.