La familia Márquez donó a la Municipalidad de Tupungato un pozo de agua emplazado en el distrito Cordón del Plata

La acción representa un gesto solidario y de sensibilidad social con la comunidad para abastecer de agua potable a una localidad con amplia proyección de crecimiento inmobiliario.

El acto de firma se llevó adelante ayer por la mañana en el despacho del Intendente Aguilera y contó con la presencia de Valentina Márquez -una de las herederas de su padre Bartolomé- que recibió el agradecimiento del mandatario por la donación quien resaltó la importancia del aporte desinteresado el cual permitirá fortalecer la infraestructura hídrica y contribuirá a optimizar la provisión de un recurso esencial como es el agua para la calidad de vida y el desarrollo local.

El pozo, ubicado en el distrito Cordón del Plata, corresponde a una fracción de 330 metros cuadrados, con frente a la calle Llaver esquina El Álamo. Según se establece en el documento signado, la donación quedó registrada legalmente y será destinada a mejorar la provisión de agua en la zona.

Con esta acción, la familia Márquez reafirma su vínculo histórico con Tupungato, contribuyendo al bienestar colectivo considerando que años atrás fue el mismo linaje quien vendió el terreno donde fue construida la Escuela Camilo Carballo.

La firma de este convenio es estratégico y permite al Municipio fortalecer las políticas de infraestructura en el marco de una gestión integral que busca mejorar el servicio y educar sobre el cuidado y el uso responsable del agua.

Fuente: Tupungato