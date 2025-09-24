Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 26, 2025

septiembre 26, 2025

La Feria del Libro llega San Carlos: Iván Noble y Luciano Cáceres se presentarán en dos jornadas cargadas de literatura

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer el paseo de stands de biblioteca, conocer a diversos escritores, disfrutar del paseo de artesanos y participar en degustaciones de vinos, integrando lo mejor de la cultura regional.

La Feria del Libro Mendoza 2025 se instala en el corazón del Valle de Uco con una propuesta cultural que celebra la literatura, el arte y el encuentro comunitario. San Carlos será sede de dos jornadas especiales que invitan a sumergirse en historias, compartir lecturas y disfrutar de la magia de los libros.

Lunes 29 de septiembre

La jornada comienza a las 9:30 horas en la Plaza de La Consulta, con la Mesa de Escritores del Valle de Uco, un espacio dedicado al talento local. El día culmina con la presentación de su libro y show artístico de Iván Noble, ofreciendo una experiencia que combina música y literatura.

Martes 30 de septiembre

Desde las 10:00 horas, el Parque Raúl Alfonsín será escenario de nuevas actividades. En la Plaza de La Consulta, se presentará Chanti, reconocido por su obra gráfica y narrativa infantil. Más tarde, el Real Cine Teatro Municipal recibirá el unipersonal “Muerde”, protagonizado por Luciano Cáceres, una propuesta teatral íntima y potente.

