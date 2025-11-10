La fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a los artistas, trabajadores y vendimiadores

La fiesta este año contara con más de mil artistas sobre el escenario y una escenografía innovadora.

A poco más de tres meses, se empieza a palpitar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, anunció los ganadores del concurso público que eligió la propuesta artística que se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day los días 7 y 8 de marzo del próximo año.

El espectáculo titulado “90 cosechas de una misma cepa” estará bajo la dirección general de Pablo Perri, con guion de Silvia Graciela Moyano, quienes encabezaron el equipo número 1, ganador del certamen. La puesta marcará un hito histórico: los 90 años de la máxima celebración del vino y del trabajo mendocino.

Según explicó el equipo artístico, el título hace referencia a la continuidad y la memoria colectiva de los mendocinos. “Una cepa puede dar fruto durante décadas, y cada vendimia es una cosecha de esfuerzo, identidad y comunidad”, señalaron los creadores en la sinopsis presentada.

El guión promete una mirada emotiva sobre la historia de la fiesta, los oficios del vino y la unión de generaciones que han mantenido viva esta tradición. La propuesta fue seleccionada por un jurado especializado tras evaluar múltiples proyectos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta edición será un homenaje a los artistas, trabajadores y vendimiadores que han hecho posible casi un siglo de celebraciones. Además, anticiparon que la producción contará con una gran puesta técnica, efectos especiales, escenografía innovadora y más de 1.000 artistas en escena.

El equipo ganador

Autor del guión: Silvia Graciela Moyano

Director General: Pablo Mariano Perri

Dirección audiovisual: Gustavo Fabián Lenarduzzi

Dirección coreográfica general: Graciela Adriana Ruiz

Director en funciones: Javier Omar Falcón

Director musical: Julio Edgardo Figueroa

Responsable de la idea escenográfica: María Claudina Gomensoro

Responsable de las cajas de iluminación: Felipe Santiago Gerardi

Director técnico: Víctor Javier Carrión

Productor ejecutivo: Cristian Alejandro Arce

Jefe de traspuntes: Sergio David Ávila

Responsable y diseñador de iluminación: Sergio Alfredo Ahumada

Responsable y diseñador de sonido: Pablo Andrés Riquero

Responsable en efectos especiales: Miguel Ángel Cassella

Jefa de vestuario: María Isabel Jaime

Jefa en maquillaje: Sol Ayelén Castillo Gutiérrez

Responsable en utilería menor y/o mayor: Lucas Gustavo Grasso

Subdirector audiovisual y productor: Walter Omar Sastre

Director Coreográfico de Folklore (1): Leandro Agustín Morales

Director Coreográfico de Folklore (2): Pablo Germán Fernández

Director coreográfico contemporáneo: Cristian Martín Lara

Asistencia de dirección: Silvina Vanesa Murcia

Dirección orquestal: Alicia María Pouzo

Asistente de vestuario: Leila Romina Álvarez

Responsable del vestuario especial: Lucas Ariel Alfonso

Administrativa de vestuario: Stella Maris Vera

Responsable del diseño, realización y manipulación de titiriteros: Lorena María Pereyra.

Fuente: Diario El Sol