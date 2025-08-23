La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Si lo ven comunicarse inmediatamente al 911.

La Oficina Fiscal de San Carlos, bajo el expediente P-89010/25 y con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 02, emitió una solicitud de colaboración para dar con el paradero de Víctor Ezequiel Roldán, de 18 años de edad.

Roldán reside en La Consulta, San Carlos. Nació el 5 de julio de 2007 y cuenta con retraso madurativo. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de jean azul oscuro, buzo negro, campera de abrigo azul y roja, zapatillas deportivas negras marca Topper, y llevaba una mochila negra con útiles escolares.

Entre sus características físicas se destacan: estatura de aproximadamente 1,76 metros, contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones, cabello corto castaño, sin tatuajes, un arito en la oreja derecha y una cicatriz en el lado izquierdo de la nariz.