Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 23, 2025

logo el cuco digital

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Si lo ven comunicarse inmediatamente al 911.

La Oficina Fiscal de San Carlos, bajo el expediente P-89010/25 y con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 02, emitió una solicitud de colaboración para dar con el paradero de Víctor Ezequiel Roldán, de 18 años de edad.

Roldán reside en La Consulta, San Carlos. Nació el 5 de julio de 2007 y cuenta con retraso madurativo. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de jean azul oscuro, buzo negro, campera de abrigo azul y roja, zapatillas deportivas negras marca Topper, y llevaba una mochila negra con útiles escolares.

Entre sus características físicas se destacan: estatura de aproximadamente 1,76 metros, contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones, cabello corto castaño, sin tatuajes, un arito en la oreja derecha y una cicatriz en el lado izquierdo de la nariz.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Padece una hidrocefalia y mielomeningocele, y emocionó a todo Vista Flores cuando repartió bolsas con golosinas para los niños y niñas de su barrio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO