La Fiscalía pide colaboración para encontrar a Felix Soliz Quispe de Tunuyán

Las personas deben comunicarse inmediatamente a la línea 911.

Desde la Fiscalía de Instrucción N° 2, Unidad Fiscal Valle de Uco ha solicitado la difusión de la fotografía de la señora Felix Soliz Quispe, con el objetivo de colaborar en su búsqueda. El ciudadano, de nacionalidad boliviana, se encuentra desaparecido desde el día 17 de marzo del corriente año.

Félix Soliz Quispe nació el 15 de noviembre de 1962. Su descripción física indica que posee estatura baja a mediana, cabello castaño oscuro y tez morena. Hasta el momento, no se ha logrado establecer su paradero.

