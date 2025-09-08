Facebook X-twitter Youtube Instagram

La Fiscalía pidió el sobreseimiento de la docente que había sido  detenida en Tupungato por un caso de distribución de material de abuso infantil

La justicia recibió las pruebas que se le realizaron a los dispositivos electrónicos que se secuestraron de su domicilio y se comprobó que estaban limpios.

En el mes de agosto, y tras una alerta internacional activada por Google, una docente de Tupungato fue detenida luego de intentar subir un video a la plataforma YouTube con contenido de abuso infantil. En ese momento, la profesional se desempeñaba como vicedirectora de la escuela Comandante Luis Piedrabuena, ubicada en el distrito de El Cordón del Plata, Tupungato.

En las últimas horas, la causa que se encontraba en proceso de investigación dio un giro inesperado. Desde la Fiscalía solicitaron el sobreseimiento de la profesional, ya que los resultados de los peritajes realizados a los dispositivos electrónicos secuestrados el día de su detención indicaron que estaban limpios.

El fiscal a cargo de la causa dialogó con El Cuco Digital y confirmó que ya se realizó el pedido formal para que la docente sea sobreseída, considerando que no cometió ningún delito.

Por otro lado, y en función del giro que tomó la causa, desde el Ministerio de Seguridad trascendió que el hecho se habría originado porque la nieta de la docente, de 12 años, habría utilizado el teléfono sin consentimiento para realizar un reto viral.

Desde la Dirección General de Escuelas informaron que, por el momento, la profesional no retomará el contacto directo con los alumnos y continuará desempeñando tareas administrativas, función a la que fue asignada tras conocerse el hecho. Además de la investigación judicial, se inició en paralelo un proceso administrativo interno que aún continúa.

Finalmente, se confirmó que la docente volverá a percibir su sueldo, el cual había sido suspendido mientras avanzaba la investigación.

