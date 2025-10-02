La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Desde la Oficina Fiscal se indicó que no se acompañan fotografías de la adolescente, ya que aún no se cuenta con las autorizaciones correspondientes para proceder a su publicación.

La Oficina Fiscal Tunuyán, perteneciente a la Unidad Fiscal Valle de Uco, informó que se encuentra en curso la búsqueda de la adolescente Damaris Yasmin Cortez Moyano, de 14 años de edad. La joven es de contextura delgada, tiene el pelo castaño oscuro y mide aproximadamente 1.55 metros de altura.

Fue vista por última vez el día 1 de octubre de 2025, alrededor de las 16.00 horas, en el Hospital Tagarelli de Eugenio Bustos, San Carlos. Al momento de su desaparición vestía ropa oscura y zapatillas blancas.

