Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 6, 2025

logo el cuco digital

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Foto ilustrativa.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Desde la Oficina Fiscal se indicó que no se acompañan fotografías de la adolescente, ya que aún no se cuenta con las autorizaciones correspondientes para proceder a su publicación.

La Oficina Fiscal Tunuyán, perteneciente a la Unidad Fiscal Valle de Uco, informó que se encuentra en curso la búsqueda de la adolescente Damaris Yasmin Cortez Moyano, de 14 años de edad. La joven es de contextura delgada, tiene el pelo castaño oscuro y mide aproximadamente 1.55 metros de altura.

Fue vista por última vez el día 1 de octubre de 2025, alrededor de las 16.00 horas, en el Hospital Tagarelli de Eugenio Bustos, San Carlos. Al momento de su desaparición vestía ropa oscura y zapatillas blancas.

Desde la Oficina Fiscal se indicó que no se acompañan fotografías de la adolescente, ya que aún no se cuenta con las autorizaciones correspondientes para proceder a su publicación.

Una respuesta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO