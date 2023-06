La galería digital de Vilkeeto, un artista tunuyanino que persigue sus sueños desde muy chico

Se trata de Brayan Ismael Vilca oriundo de Villa Seca, Tunuyán. El joven contó cómo empezó a interesarle el arte desde la infancia.

Muchos jóvenes del Valle de Uco que hoy están estudiando en la secundaria o en el nivel superior buscan cumplir el sueño de vivir de lo que les apasionada, como es el caso de Brayan Vilca , un chico de Villa Seca, Tunuyán, que a los 6 años comenzó a interesarle, el dibujo y la pintura y desde entonces se mantiene firme en su propósito.

Brayan, en comunicación con Antonella Escobar de El Cuco Digital, contó cómo fue que surgió su pagina de Instagram y cuáles son sus próximas metas.

“Mi pasión por el arte comenzó desde muy chico , en plena infancia y mi papá fue clave , porque en ese entonces el dibujaba y pintaba, me acuerdo que una vez pinto un caballo realista con acuarelas y témperas , y al ver el resultado final quede tan sorprendido por lo que había logrado, tanto en la composición como el tratado de luz en su obra. Desde ese día comencé a dibujar más seguido y con la meta de algún día pintar como mi papá”, expresó Brayan entusiasmado.

El joven actualmente se encuentra realizando el profesorado de Artes Visuales y allí se está capacitando para mejorar sus técnicas y nuevos conceptos que lo ayudan a mejorar sus obras.

Además, sus padres siempre lo acompañan a continuar con el arte. “Es lindo sentir ese apoyo y afecto de ellos, es algo que siempre me motiva en el día a día”, expresó Brayan.

Brayan tiene una cuenta de Instagram llamada Vilkeeto donde sube contenido semanalmente de sus obras y trabajos.“Vilkeeto surge cuando estaba creando mi página de Instagram, en ese entonces me animé a querer subir mis trabajos en la red social y quería que sean visibles al público en general, pero no sabía que nombre colocarle, pensaba en mi nombre o mi apellido, pero no me convencía entonces recordé quería en ese momento mis amigos de la carrera de artes me decían muy seguido el “Cheto”, pero nada que ver yo jaja. Entonces fusioné este apodo con mi apellido y me gustó como nombre de cuenta Vilkeeto, se volvió mi seudónimo y siempre firmo mis obras con ese nombre.“.

El artista valletano realiza arte variado entre pinturas de animales, retratos de mascotas y arte digital, Brayan explicó que para él: “El arte digital es una forma de arte a la cual ya le agarre cariño, en plena cuarentena desde mi celular comencé a producir obras de este estilo”.

“Hice una pintura para un cantante de trap llamado Bhavi que vino a dar un show en Mendoza. No fue un trabajo encargado pero , tener esa satisfacción de ver a tu artista favorito con tu pintura en mano en pleno show y saltando es única , y me llevo ese momento para siempre”, recordó.

Seguidamente contó cuáles son sus metas y qué consejos le daría a aquellos jóvenes que desean emprender en sus sueños: “Mis próximas metas podría decir que es poder pintar más muros , llevar mis trabajos a gran escala ya que el muralismo es algo que siempre me ha apasionado . Y por otra parte, también deseo terminar la carrera del profesorado de artes”.

“Nunca dejen de lado esa pasión y siempre sigan firmes a sus propósitos, sigan adelante por ese camino que desean que con mucho esfuerzo y dedicación verán que nada es imposible, que nuestros sueños se pueden hacer realidad y al vivir el momento en que todo esta pasando todo habrá valido la pena, y es una satisfacción que nadie te la podrá quitar y que por siempre se quedará en tu corazón”.