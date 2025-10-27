La Garrafa en tu Barrio continúa visitando zonas del Valle de Uco: el cronograma completo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

-$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

-$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

-$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

-$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

-$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

-$9.000 en el departamento de Malargüe.

-$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Lunes 27

Guaymallén

Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada, entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 13.

Las Heras

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalias y Gran Capitán. A las 9.30.

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 10.30.

El Challao: Barrio Sargento Cabral. Padre Llorens y Boulogne Sur Mer. A las 11.30.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.

Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10:30.

Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a Escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50, kilómetro 1012. A las 9.30.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 28

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saénz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. A las 10.30.

Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

San Rafael

Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9.

Ciudad: Barrio La Intendencia. Predio Tanque de Agua. A las 10.30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 10.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 11.20.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 29

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carrilo Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando Edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.

El Carrizal: Barrio Aluminé. Entrada a barrio. A las 12.

El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Guaymallén

El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2.A las 9.30.

El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.

El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suarez. A las 11.30.

San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.

Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.

Las Heras

El Challao: Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30.

Panquehua: Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 10.30.

El Resguardo: CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Jueves 30

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barro Chavanne. Calle 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9:30.

Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.

Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 12.

Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 13.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arco Iris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.30.

San Rafael

Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.

Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C Casa:7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Viernes 31

San Rafael

Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 9.

Lavalle

Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 9.

Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9.15.

Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9.30.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.

Gustavo André: Calle Carme y Los Olivos. A las 10.30.

Las Heras

El Zapallar: Iglesia Jesucristo La Esperanza de Hoy. Avenida Acceso Norte Kilómetro 6.5. (Ex Domo). A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 1.30.

El Plumerillo: CIC. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a Barrio. A las 9.30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11.30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a Transformador. A las 12.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle 609. A las 9.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sánchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.30.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Sábado 1 de noviembre

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza