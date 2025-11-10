La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 10 al 15 de noviembre

Visitará los 18 departamentos.
El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg
– $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
– $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
– $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
– $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
– $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
– $9.000 en el departamento de Malargüe.
– $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Lunes 10
Guaymallén
Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen. A metros de la Escuela Berta García Morales. A las 9.30.
Belgrano: Unión Vecinal Julio Argentino Roca. Correa Saa 3609. A las 10.30.
Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11.30.
Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12.30.
General Alvear
Bowen: CIC. A las 9.
Maipú
Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.
San Roque: Subcomisaría Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.
San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.
San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
San Rafael
Goudge: La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 9.
Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 10.
Santa Rosa
Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.
Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.30.
Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.
Tunuyán
Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.
El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.
Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
San Martín
Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.
Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.
Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.30.
Las Heras
El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 9.30.
El Algarrobal: Callejón Rivas 3034. A las 10.30.
El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molina Correa. A las 11.30.
Martes 11
Guaymallén
La Primavera: Antonio Piera 335. A las 9.30.
Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 10.30.
Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30.
Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.
Godoy Cruz
Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9.40.
San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.
Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.40.
Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12.20.
Rivadavia
El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.
El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.
El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.
Luján
Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a Barrio. A las 9.30.
Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10.30.
Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.
Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
San Carlos
Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.
Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.
San Rafael
Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.
Tupungato
San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.
La Paz
Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.
Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.
La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.15.
La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30.
La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40.
Miércoles 12
Maipú
Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.
Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 10.15.
Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45.
Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.
Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.
Alto Verde: CIC. A las 11.
Tupungato
Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.30.
Luján
Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.
Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.
San Martín
Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.
Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.
Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1708. A las 11.30.
Ciudad: Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.
Las Heras
El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.
El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10.30.
Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.
Guaymallén
Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 9.30.
Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10.30.
Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11.30.
Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12.30.
San Rafael
Ciudad: Pobre Diablo. Canal Marginal. A las 9.
Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 10.30.
General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Jueves 13
Guaymallén
El Sauce: Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9.30.
El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10.30.
Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11.30.
Belgrano: Centro de la Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12.30.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10
Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12.
Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 13.
Godoy Cruz
Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.
San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.
Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.
Junín
Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Maipú
Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 9.30.
Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Sierra. A las 10.15.
Luján
Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30.
Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.
Rivadavia
La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.
La Central: Mini Terminal. A las 15.30.
Tupungato
Anchoris: Delegación Municipal a 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.30.
Lavalle
Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.
Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9.30.
Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10.30.
Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11.30.
Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.
Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.
Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.30.
San Rafael
Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 9.
Rama Caída: Plazoleta Los Tres Vientos. A las 10.
Rama Caída: El Escorial. A las 11.
Viernes 14
Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.
Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.
Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
San Rafael
Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.30.
Las Heras
El Algarrobal: CIC. Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.
El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.
El Algarrobal: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 11.30.
General Alvear
Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Maipú
Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.
Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.
Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
Lavalle
Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.
Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.40.
Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.
Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.
Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.
Sábado 15
Las Heras
El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.15.
El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.
Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.
San Rafael
Goudge: Plaza Barrio Norte. A las 10.
Rivadavia
Santa María de Oro: CIC. A las 9.
Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.
Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.
Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
