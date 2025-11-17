La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 17 al 22 de noviembre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 17 al 22 de noviembre

Lunes 17

Guaymallén

La Primavera: Ruta Provincial 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10.30.

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 11.15.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12.

Las Heras

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30.

El Borbollón: Barrio Relocalización. Ruta Nacional 40 s/n. A las 10.30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa: 29. A las 11.30.

San Martín

Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.

El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Maipú

Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito.

Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe (Ex Finca Lobato). A las 11.30.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

Martes 18

Guaymallén

Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9.30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10.30.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11.30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

San Rafael

El Nihuil: Playón. A las 10.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9:30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chilcal. A las 10:30.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 19

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 10.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 9.30

Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10.30.

El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11.30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 12.30.

San Rafael

Rama Caída: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9.

Rama Caída: Paraje: Los Claveles. Escuela 1- 395 Pedro de Mendoza. A las 11.30.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 9.30.

Panquehua: CEDRyS 1. Maza y Catamarca. A las 10.30.

El Algarrobal: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 11.30.

Lavalle

La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a Barrio. A las 9.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última Casa. A las 11.15.

San Martín

Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.

Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.

El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.

El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Jueves 20

Guaymallén

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha. Calle 9 de Julio. Manzana: B. Casa: 28. A las 10.30.

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 11.30.

Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Norte

El Zapallar: CEDRyS 3. Martín Fierro y Olascoaga. A las 9.30.

El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 10.30.

El Zapallar: Barrio Cristo Redentor. Plaza. A las 11.30.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9.30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle: 609. A las 9.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Lavalle

San Francisco: Calle San Juan s/n. Unión Vecinal. A las 9.

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 10.

La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.

La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

San Rafael

Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.

Viernes 21

Capital

Sábado 22

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza