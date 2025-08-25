La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 25 al 30 de agosto

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviarles el bolsillo y garantizarles el derecho al acceso a quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos mendocinos durante la próxima semana.

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en la alta montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$ 8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

$ 7.900 en Lavalle y Las Heras.

$ 9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$ 9.000 en Malargüe y General Alvear.

$ 10.000 en San Rafael.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Lunes 25

Guaymallén

* Jesús Nazareno: Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. 9.30.

* Jesús Nazareno: barrio Los Pinos, Subdelegación Jesús Nazareno, Cerro Catedral 5755. 11.

* Las Cañas: barrio Santa Elvira, Charcas y Cadetes Chilenos. 13.30.

General Alvear

* Ciudad: barrio Los Ranqueles, SUM. Calle Norma Maya. 9.

* Ciudad: barrio Costa del Atuel, SUM.10.45.

Maipú

* Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial Nº 50. 10.

* San Roque: subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. 10.45.

* San Roque: barrio La Sarita. Espacio verde. 11.30.

* San Roque: barrio Santa Rita. Cancha de fútbol. 12.30.

San Rafael

* Salto de las Rosas. Plaza principal. 9.

Santa Rosa

* Villa cabecera. Frente a la parroquia Santa Rosa de Lima. 9.30.

* Villa cabecera: La Costa. Frente al barrio Los Gringos. 10.30.

* 12 de Octubre: plaza Juan Pablo II. 11.30.

Las Heras

* El Resguardo: barrio Yapeyú. CEDRYS Nº 23. Anahualpi y Salta. 9.30.

* El Resguardo: barrio Eva Perón. Cancha. 10.30.

* El Borbollón. Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. 11.30.

Tunuyán

* Colonia Las Rosas. Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna (ex-CuaCua). 9.30.

* La Estacada: barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11.

* La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe (exfinca Lobato). 12.

Martes 26

Guaymallén

* Dorrego: plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. 9.30.

* San Francisco del Monte: barrio Higuerita. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. 10.30.

* El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. 11.30.

* El Bermejo: barrio Nueva Alborada. Manzana G. Casa 14. 13.30.

Godoy Cruz

* Las Tortugas: barrio Chile. Polideportivo. Calles Azul y Cabo San Antonio. 9.

* Las Tortugas: barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. 10.

* Las Tortugas: polideportivo Los Peregrinos. Calles Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. 11.

* Las Tortugas: barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. 12.

* Las Tortugas: polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. 13.

Luján

* Ugarteche: barrio Tierra, Sol y Luna. Entrada. 10.

* Ugarteche: barrio Costa Esperanza – Costa Canal. Entrada. 11.

Junín

* Los Barriales: barrio Jardín Ferroviario. Plaza. 10.

* Los Barriales: iglesia de Orfila. 11.

San Rafael

* Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial Nº 143 y Calle 5. 9.

* Cañada Seca: paraje Los Sifones. 11.

San Carlos

* La Consulta: Loteo Suárez. 10.

* La Consulta. Plazoleta. Frente al Centro de Salud. 10.

* La Consulta: paraje La Cañada. Barrio La Cañada. 11.30.

Tupungato

* Gualtallary: plaza Divino Niño. 10.

Rivadavia

* Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 Enrique Tittarelli. 15.30.

* Los Campamentos: barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. 16.

* Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 Heriberto Baeza. 16.30.

* Los Campamentos: barrio Lencinas. Unión Vecinal. 17.

La Paz

* Boggero: Independencia y Mitre. 11.

* Villa Antigua: plaza Mitre. 11.

Miércoles 27

Maipú

* Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de la Ruta 20. 10.

* Colonia Bombal: barrio Obreros Rurales. Manzana A. Lote 16. Espacio verde. 10.45.

* Colonia Bombal: calle Saavedra. Espacio verde. 11.30.

Lavalle

* El Vergel: barrio Nuevo Vergel. Ingreso. 9.

* Las Violetas: calle Eugenio Montenegro. Al lado del barrio Las Violetas I. 9.30.

* La Pega: barrio Cooperativa La Pega. 10.

* El Chilcal: barrio Cooperativa El Chilcal. 11.

Las Heras

* Panquehua. Centro de Salud Nº 333 Dr. René Favaloro. Chiclana y Sarmiento. 9.30.

* El Resguardo: CEDRYS Nº 1. Maza y Catamarca. 10.30.

* El Resguardo: barrio Estación Espejo. CEDRYS Nº 5. Armada Argentina y Emilio Civit. 11.30.

Luján

* Chacras de Coria: barrio Valle Encantado. Cancha de fútbol. 9.30.

* Chacras de Coria: plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. 10.45.

* La Puntilla: barrio La Merced. Calles Antártida Argentina y Tropero Sosa. 11.15.

Junín

* La Colonia: Delegación Municipal. 10.

* La Colonia: callejón Nueva Esperanza. 11.

Tunuyán

* La Puntilla: paraje El Totoral. Escuela Nº 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. 9.30.

* La Primavera. Centro de Salud Nº 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. 11.

* Ciudad: Delegación de Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. 12.

Guaymallén

* La Primavera: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. 9.30.

* Puente de Hierro: barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. 11.30.

* Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14.244. 13.

San Rafael

* Cañada Seca: paraje La Correína. Escuela Nº 1-269 Osvaldo Magnesco. 9.

* Cañada Seca: Club Los Campesinos. 10.30.

General Alvear

* Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. 9.

* Ciudad: Poste de Hierro. Ruta Nº 143 Sur. Escuela Lagomaggiore. 10.45.

San Martín

* Ciudad: calle Tropero Sosa. Manzana H. Casa 8. 9.30.

* Ciudad: calle 60 Granaderos. Cancha de fútbol. 10.30.

* Ciudad: barrio Ferrisi. Santa Fe 1.078. 11.30.

* Ciudad: barrio Perito Moreno. Plaza. 12.30.

Jueves 28

Guaymallén

* Puente de Hierro: barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. 9.30.

* Colonia Molina: barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. 11.30.

* Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. 12.30.

* Buena Nueva: barrio Las Viñas. Plaza. 14.

Maipú

* Chachingo: barrio Las Campanas. Entrada. 10.

* Chachingo: Escuela Nº 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial Nº 12. Km 7.535. 11.

* Barrancas: Ruta Provincial Nº 14. Km 10.990. El Jume. 12.

* Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. 13.

Las Heras y alta montaña

* Uspallata: Delegación Municipal. Ruta Nacional Nº 7. Km 1.147. 10.

* Polvaredas: Destacamento policial. 11.30.

* Punta de Vacas: playón de la Gendarmería Nacional Argentina. 12.30.

* Puente del Inca. Playa de estacionamiento. 13.30.

Tupungato

* Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. CIC. 9.30.

Lavalle

* Colonia Italia: barrio Colonia Italia. Ingreso. 9.

* Alto del Olvido: calles General Acha y San Martín. 9.30.

* La Palmera: calles Arenales y 9 de Julio. 10.

* Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. 11.20.

Godoy Cruz

* Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. 9.

* Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. 10.

* Villa Marini: Jardín Arcoíris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. 11.

* Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. 12.

* Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. 13.

Junín

* Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. 10.

* Ciudad: callejón Martínez. 11.

Luján

* Las Compuertas: nuevo playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82. Km 21. 10.

* Las Compuertas: barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. 11.20.

Rivadavia

* Reducción de Abajo: barrio Cooperativa. 15.

* Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. 15.30.

San Carlos

* Eugenio Bustos: paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.

* Eugenio Bustos: calle El Indio. Predio de Notamadera. 10.30.

* Eugenio Bustos: calles Cobos y Libertad. 11.30.

San Rafael

* El Cerrito: plaza. 9.

Viernes 29

Godoy Cruz

Trapiche: barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. 9.30.

Trapiche: barrio Urundel. Cancha Bustamante. 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. 11.

Las Heras

El Challao: barrio Altos del Oeste. CEDRYS Nº 7. Río Colorado y Viedma. 9.30.

El Plumerillo: barrio Democracia. Esquina de las calles 2 y 5. 10.30.

El Zapallar: CEDRYS Nº 3. Martín Fierro y Olascoaga. 11.30.

Rivadavia

La Libertad: barrio Rivadavia. 9.

La Libertad: plaza 17 de Agosto. 10.

General Alvear

Bowen: calles 19 y C. 9.

Bowen: barrio El Ceibo. Centro de Salud. 9.45.

Alvear Oeste: barrio El Zangrandi. SUM. 10.45.

Malargüe

Ciudad: barrio 60 Aniversario. Calle 609. Casa 742. 9.

Capital

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.

Sección Once: barrio La Favorita. CAM. 12.15.

Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. 13.

Sección Siete: Comisaría 33ª. Barrio San Martín. 13.30.

Lavalle

El Paramillo: calle Grosso s/n. 9.

Villa Tulumaya: barrio El Palmeral. Quincho. 9.30.

Villa Tulumaya: barrio Malvinas Argentinas. 10.

Villa Tulumaya: calle Villegas y callejón Villegas. 10.30.

Villa Tulumaya: barrio Dorrego Sur. Ingreso. 11.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1.263. 10.

San Roque: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. 11.

San Roque: Isla Grande. Escuela Nº 1-169 Emilio Barrera. Ruta Nº 60 y La Costa. 12.

San Roque: barrio La Esperanza. Manzana A. Casa 1. Ruta Provincial Nº 50. 13.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje La Nora. Iglesia evangelista. 9.

Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 Deoclesio García. 10.

Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena. Barrio Santa María. 10.45.

Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 Domingo Evaristo Bombal. 12.45.

San Martín

Chivilcoy: Plaza. Calle Anzorena. 9.30.

Chivilcoy: barrio 3 de Octubre. Ingreso. 10.30.

Montecaseros: barrio Los Charabones. Escuela Nº 1-522 Jubal Pompilio Benavides. 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. 9.30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional Nº 40. Km 84. 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. 12.

Sábado 30

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. 10.

Alto Verde: CIC. 11.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3.777. 9.15.

El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. 10.

Rivadavia

Los Árboles: plaza Vicente Lombardo. 9.

Andrade: playón deportivo. 10.

Medrano: Delegación Municipal. 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11.

El Algarrobo: salón de la Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo, Escuela Claret. 11.15.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.

Sección Once: barrio Jardín Algarrobo. 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: barrio Flores Oeste. Entre las calles Democracia y José Ingenieros. 9.

Sección Ocho: barrio Soberanía. CIC 2. 10.

Sección Siete: barrio San Martín. Comisaría 33ª. 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Santa Fe y Videla Castillo. 12