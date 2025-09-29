La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 29 de septiembre al 4 de octubre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI.

Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 29 de septiembre al 4 de octubre

Lunes 29

Guaymallén

La Primavera: Antonio Piera 335. A las 9.30.

Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 11.

Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 12.30.

Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 13.30.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9.30.

Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente a Barrio Los Gringos. A las 9.30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

San Rafael

La Llave: Escuela 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9.

Goudge: Paraje: Agüaditas. Escuela 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11.30.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 30

Guaymallén

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30.

Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 11.

Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 12.

Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 13.

Las Heras

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalias y Gran Capitán. A las 9.30.

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 10.30.

El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A. Casa: 21. A las 11.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A la 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 10.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11:30.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 16.30.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas: Comunidad. A las 11.10.

Miércoles 1 de octubre

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a Finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

San Martín

Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.

Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Las Heras

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 10.30.

Panquehua: Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Guaymallén

La Primavera: Ruta Provincial 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10.30.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 11.30.

San Rafael

Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Jueves 2

Guaymallén

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30.

Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 10.30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 11.30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 13.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella de Algarrobo Grande. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 “Eusebio Blanco”. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10.30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12.45.

Viernes 3

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Grousac. A las 9.

Villa Marini: Escuela 2-023 “Dr. Ignacio Pirovano”. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.

Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.

Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.

Las Heras

El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 9.30.

El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.

San Martín

Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 “Jubal Pompilio Benavides”. A las 11.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9.

Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.

Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y Barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Sábado 4

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10:30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Las Heras

El Borbollón: SUM. “Barrio Capitán Gutiérrez”. Paso Hondo 3200. A las 9.

El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

