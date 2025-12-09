La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 9 al 13 de diciembre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Visitará los 18 departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg:

 $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

 $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

 $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

 $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

 $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

 $9.000 en el departamento de Malargüe.

 $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Martes 9

Guaymallén

Belgrano: Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.

Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10.30.

Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11.30.

Pedro Molina: Oruro 2673, entre Alcorta y Montevideo. A las 12.30.



Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15. Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9.40.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.40.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12.20.



San Rafael

Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.

Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.



Las Heras

El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.

El Resguardo: Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 10.30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Santa Rosa

Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.

Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.30.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.



Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.



Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.



Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal, 200 m detrás de la Escuela Isla Soledad. A las 9.



La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.



Miércoles 10



Maipú

Rodeo del Medio: Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.



Las Heras

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.

El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.

El Algarrobal: CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 11.30.



Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y Calle 20 de Junio. A las 11.



Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.20.

El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chilcal. A las 11.



Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación municipal. A las 11.



San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a Barrio. A las 9.30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11.30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12.30.



Guaymallén

Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo: Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.

El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 11.45.

El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.



San Rafael

Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.

Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.



General Alvear

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.



Jueves 11



Guaymallén

Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 12.30.



Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque: Bario SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de I.P.V. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.



Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.



Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.

Luján

Ugarteche: Ruta provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.



Rivadavia

Los Campamentos: L a Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.



San Rafael

Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9.

Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 10.30.



Lavalle

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.

Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 9.30.

La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.

La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.



San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.



Viernes 12



Las Heras

El Plumerillo: CEDRyS 8. Barrio Santa Teresita. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Plumerillo: Gimnasio 10. Barrio Belgrano. Matheu y Martino. A las 10.30.

El Resguardo: Playón deportivo. Barrio 26 de Enero. Calle 2 y Lumiere. A las 11.30.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.



General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.



San Martín

El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón González). A las 9.30.

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.



Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.



Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges. A las 8.30.



Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.



Sábado 13



Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.



Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.



Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.



Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

