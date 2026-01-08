La “Garrafa en tu Barrio” estará este jueves en Gualtallary

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.
Precios de la Garrafa de 10 kg
$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
$9.000 en el departamento de Malargüe.
$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Jueves 8
Guaymallén
El Sauce: Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9:30.
El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10:30.
Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11:30.
Belgrano: Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12:30.
Godoy Cruz
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 9:40.
Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 10:20.
Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 11.
Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 11:40.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.
Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.
Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.
Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10:30.
Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Tupungato
Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 9.
Rivadavia
La Central: Mini Terminal. A las 9:30.
El Mirador: Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.
El Mirador: Localidad Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 10:30.
El Mirador: Barrio Bermejo. A las 11.
San Carlos
Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.
Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.
La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Lavalle
Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.
Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 10.
Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 11.
San Rafael
Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10:30.
Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45.
Viernes 9
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.
Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.
Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.
Las Heras
Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 9:30.
El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 10:30.
El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11:30.
General Alvear
Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.
Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10:45.
San Martín
Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.
Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.
Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.
Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.
Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.
Sábado 10
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
Andrade: Playón Deportivo. A las 10.
Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Caller Quintana. A las 10.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.
Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC 2. A las 12:45.
Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.