Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 18, 2025

logo el cuco digital

La “Garrafa en tu Barrio” estará este martes en Anchoris

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

TupungatoAnchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.30

.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

El Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, continúa en cuidados intensivos luego de sufrir una caída de su bicicleta

Familiares de José Luis Nuñez marcharán para pedir justicia luego de su trágica muerte

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO