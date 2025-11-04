La Garrafa en tu Barrio estará este martes en Pareditas y Villa Bastías

9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Báez. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.