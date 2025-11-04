Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 4, 2025

logo el cuco digital

La Garrafa en tu Barrio estará este martes en Pareditas y Villa Bastías

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Báez. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Valle de Uco: a un bajo costo, los productores venden el ajo para exportar a Brasil, Estados Unidos, México y Taiwán

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

50 años de la Escuela Artística 5-005: talento, emoción y un sentido homenaje a su iniciadora, Egidia Lo Giudice

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO