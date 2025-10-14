Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 16, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 16, 2025

logo el cuco digital

La Garrafa en tu Barrio estará este martes en Villa Bastías

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.30.

Leer : https://www.elcucodigital.com/la-garrafa-en-tu-barrio-cronograma-del-13-al-18-de-octubre/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO