“La Garrafa en tu Barrio” estará este miércoles en la Villa de San Carlos y en Tunuyán

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, quien retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario directo.
Tunuyán
Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 10.30.
Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.
San Carlos
Villa de San Carlos: carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
Villa de San Carlos: loteo Moreno. A las 10.30.
Villa de San Carlos: paraje Capiz. Barrio de Capiz. A las 11.30.