“La Garrafa en tu Barrio” estará este miércoles en la Villa de San Carlos y en Tunuyán

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, quien retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario directo.

 

Tunuyán

Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.

San Carlos

Villa de San Carlos: carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos: paraje Capiz. Barrio de Capiz. A las 11.30.

