octubre 21, 2025

logo el cuco digital
La Garrafa en tu Barrio estará hoy en La Arboleda

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Leer: https://www.elcucodigital.com/la-garrafa-en-tu-barrio-recorrera-esta-semana-diferentes-puntos-del-valle-de-uco-y-de-mendoza/

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

