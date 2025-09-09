Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital

“La Garrafa en tu Barrio” estará hoy en La Arboleda

El operativo recorre los departamentos todas las semanas.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/la-garrafa-en-tu-barrio-el-cronograma-8-al-13-de-septiembre/

Tupungato

La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. A las 10.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Violencia de género en Tunuyán: la policía rescató a una mujer que su pareja la tenía encerrada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO