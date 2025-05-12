La Garrafa en tu Barrio estará hoy en Tunuyán: el cronograma del 12 al 17 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Esta semana visitará los 18 departamentos.

El operativo del Gobierno de Mendoza, La Garrafa en tu Barrio, facilita la compra de gas envasado a precio subsidiado. Los vecinos de zonas vulnerables pueden obtener la garrafa de 10 kg a:

-$6.500 pesos en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

-$6.900 pesos en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

-$7.000 pesos en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

-$7.500 pesos en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

-$8.000 pesos en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

-$9.000 pesos en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Cronograma del 12 al 17 de mayo

Lunes 12

Guaymallén

Los Corralitos: Adrover 1152. A la 9:30.

Los Corralitos: Barrio Kfat. Cancha de fútbol. Calle 9 de Julio. Manzana: B, casa: 28. A las 10:15.

El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nievas. A las 11:30.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9:30.

San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10:30

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60, esquina La Costa. A las 11:30.

San Roque: Barrio Esperanza. Manzana: A, casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12:30.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9:30.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10:30.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9:30.

El Topón: Posta sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 9:30.

El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Ruta Provincial 28 y San Esteban. A las 11.

Martes 13

Guaymallén

Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9:30.

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi a 100 metros de Milagros. A las 10:15.

Belgrano: Delegación Belgrano y Pedro Molina. Gomensoro y Tres de Febrero. A las 11:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

Las Heras. Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1148. A las 9.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 9:30.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 10.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrio de IPV. A las 10:30.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 11.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 11:30.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de fútbol. A las 9.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10:30

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. CIC. Medrano. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Lavalle

San José: Escuela Albergue secundaria 4-207 Raíces Huarpes. A las 10.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de la Escuela Isla Soledad. A las 9:30.

San Carlos

La Consulta: Loteo Suárez. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 10:30.

La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 11:30.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 9:45.

San Rafael

Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.

Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 11:30.

Miércoles 7

Maipú

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 10:30.

Las Heras

El Zapallar: CEDRyS Nº 9. Ingeniero Ballofet e Hipólito Irigoyen. A las 9:30.

Panquehua. Gutiérrez y Catamarca. A las 10:30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11:30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano x/n. A las 11.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12:30.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 km 21. A las 9.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.

Las Compuertas: Barrio La Herradura. Entrada a Barrio. A las 10:45.

San Martín

Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.

Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.

El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

El Central: Carril San Pedro. Ingreso. A las 12.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 9:30

Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 10:30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11:30.

El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 12:30.

San Rafael

Monte Comán: Escuela 1-133 “Martín Palero”. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación municipal. A las 9.

Jueves 15

Guaymallén

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 9:30

Belgrano: Barrio Espacio Verde- Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 11.

Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 12.

Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. Esquina Félix Suárez. A las 13.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social, detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las10.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Junín

Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.

El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a Barrio. A las 12.

El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12:30.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 10:30.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 11:30.

Lavalle

El Paramillo: Barrio Santa Bárbara. A las 9.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9:30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10:30.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. A las 11:30.

San Rafael

Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.

Viernes 16

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12:30.

Las Heras

La Cienieguita: Gimnasio Nº12. Padre Bruno y Adolfo Calle. A las 9:30.

El Challao: Barrio Sargento Cabral. Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 10:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 11:30.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9:30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10:30.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 8:30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 9:30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

San Martín

Palmira: Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9

Palmira: Barrio Belgrano. Plaza Belgrano. A las 10.

Palmira: Barrio Villa Adela. Cancha de fútbol. A las 11.

Palmira: Barrio Ramonoff. Cancha de fútbol. A las 12.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzan: 9, casa: 7. A las 11:40

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle: 609. A las 9.

Maipú

Ciudad: Barrio Renacer. Manzan: C. Casa: 04. A las 9.

Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a Escuela. El Bloque. A las 10.

Ciudad: Barrio La Merced. Espacio Verde. Calle Los Olivos y Gurruchaga. A las 11:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quirogaa. Avenida Ingeniero Chipoletti y Pablo Grousac. A las 9.

Villa Marini: Escuela 2-023 Dr. Ignacio Pirovano. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9:30.

Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10:30.

Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.

Sábado 17

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 8:30.

Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 9.

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 10.

Andrade: Playón deportivo. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.