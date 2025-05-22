La Garrafa en tu Barrio estará hoy, en zonas de Eugenio Bustos y en La Arboleda

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El programa La Garrafa en tu Barrio visitará los 18 departamentos.

Los precios de la Garrafa de 10 kg son:

$6.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$6.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$7.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$8.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 10.30.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda. Localidad: Dubois. Lote La Estacada. A las 10.