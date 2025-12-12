La Garrafa en tu Barrio: este viernes, el operativo llegará a zonas de Tunuyán

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Viernes 12
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos. A las 10.30.
Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.
