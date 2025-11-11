La Garrafa en tu Barrio llega hoy a Eugenio Bustos y San José

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
San Carlos
Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.
Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.
Tupungato
San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.