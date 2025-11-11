Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

noviembre 14, 2025

La Garrafa en tu Barrio llega hoy a Eugenio Bustos y San José

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

