La Garrafa en tu Barrio llega hoy a tres zonas de San Carlos y Tunuyán

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho al acceso de quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$ 9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón: barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.