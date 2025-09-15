La Garrafa en tu Barrio llega hoy a Tunuyán: conocé el cronograma de esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg:

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué se debe presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma del 15 al 20 de septiembre

Lunes 15

Las Heras

Panquehua: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 9.30.

El Pastal: Escuela 1-087 “Abdón Abraham”. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30.

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 1.30.

Guaymallén

El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30.

El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.

El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 11.30.

San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 “Griselda Guillén”. A las 9.30.

Jaime Prats: Plaza Principal. A las 11.30.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Maipú- Tren Capital Humano

Fray Luis Beltrán: Estación Fray Luis Beltrán Ferrocarril “General San Martín”. Predio. A las 9.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 “Emilio Barrera”. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre ruta provincial 50. A las 12.30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 10.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 16

San Rafael

Real del Padre: Escuela 1-117 “Juan de Dios Correas”. A las 9.30.

La Provincia en tu barrio en Cañada Seca: Club Independiente de Calle Larga. Ruta Nacional 142. A las 9.30.

Guaymallén

Puente de Hierro: Escuela de Boxeo “Esparta Box”. Severo del Castillo 11167. A las 9.30.

Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y calle 4. A las 10.30.

Puente de Hierro: Barrio Las Chacras. Unión Vecinal. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 12.

Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 10.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

Luján

Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. A las 9.30.

Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 16.30.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.30.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 17

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Caminos del Sol. Intersección calles internas Barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 “Cloromiro Giménez”. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio verde frente al hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

San Carlos

La Consulta: Loteo Suárez. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 12.

Guaymallén

Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.

Kilómetro 8: Escuela 1-151 “Teniente General Rafael Aguirre”. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30.

Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 12.

Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 13.30.

Las Heras

El Algarrobal: CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Merendero Nadine. A las 10.30.

El Challao: Barrio Sargento Cabral. Padre Llorenz y Boulogne Sur Mer. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.

Tres Porteñas: CIC. A las 11.

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.

San Rafael

Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 9.30.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Jueves 18

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30.

Rodeo del Medio: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison 583. A las 10.30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social, detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 10.15.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.5.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 10.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 “Eusebio Blanco”. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 1.30.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.20.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10.

El Carmen: Barrio El Carmen. A las 11.

San Rafael

Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 9.

Viernes 19

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facuno Quiroga. Avenida Ingeniero Chipoletti y Pablo Grousac. A las 9.

Villa Marini: Escuela 2-023 “Dr. Ignacio Pirovano”. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.

Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.

Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle: 609. A las 9.

Lavalle

La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.20.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11.30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a Transformador. A las 12.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Las Heras

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.

Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 10.30.

El Resguardo: Barrio Eva Perón. Cancha. A las 11.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 “República del Ecuador”. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Sábado 20

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. Calle Horneritos. Manzana: B. Casa: 1. A las 9.

El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

