La Garrafa en tu Barrio llegará este lunes a Tunuyán: el cronograma del 6 al 11 de octubre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

-$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

-$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

-$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

-$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

-$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

-$9.000 en el departamento de Malargüe.

-$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 6 al 11 de octubre

Lunes 6

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.30.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45. Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 9.30.

El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 10.30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. CEDRyS 25. Juan Manuel de Rosas y Lumiere. A las 11.30.

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Plaza 20 de Junio. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 11.

El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 12.30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 13.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.

San Martín

Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.

El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.

San Rafael

El Nihuil: Playón. A las 10.

Martes 7

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

San Rafael

Cañada Seca: Paraje: El Tropezón. A las 9.

Cañada Seca: Paraje: Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.45.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10.

Guaymallén

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 9.30. Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha. Calle 9 de Julio. Manzana: B. Casa: 28. A las 11

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 12.30.

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 14.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

San Martín

Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.

Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.

El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11:.30.

El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.

Miércoles 8

Maipú

Rodeo del Medio: Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Victor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-936 “Cloromiro Giménez”. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a Hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A la 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Guaymallén

El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30.

Belgrano: Barrio Espacio Verde – Lihué. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 11.30.

Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 12.30.

Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 13.

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. A las 9.30.

Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

San Carlos

Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

San Rafael

Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.

Cañada Seca: Paraje: Los Sifones. A las 11.45.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.40.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo: CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Algarrobal: CIC. Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 10.30. El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa 29. A las 11.30.

Jueves 9

Guaymallén

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 9.30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 11.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 12.30.

Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 13.30.

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle 609. A las 9.

Godoy Cruz

Recorrido 1:

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Recorrido 2

Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. A las 9.30.

Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.

Las Heras

Panquehua. CEDRyS 20. Molinero Tejeda y Vicente Gil. A las 9.30.

El Borbollón: Barrio Relocalización. Manzana: B. Casa: 6. A las 10.30.

El Pastal: Escuela 1-087 Adon Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 11.30.

Las Heras

Alta Montaña:

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.

Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 11.30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. A las 11.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.30.

Lavalle

Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.

Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9.30.

Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10.30.

Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11.30.

Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.

Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.

Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.30.

San Rafael

Villa 25 de Mayo: Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40.

Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Viernes 10

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Sábado 11

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15.

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua: A las 11.

Capital

Recorrido 1:

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza