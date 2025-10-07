La “Garrafa en tu Barrio” llegará este lunes al Cordón del Plata

-$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Tupungato Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10
