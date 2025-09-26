Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 28, 2025

septiembre 28, 2025

La “Garrafa en tu Barrio” llegará este viernes a Vista Flores y Ciudad

El operativo recorre los departamentos todas las semanas.
$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Viernes 

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

