septiembre 24, 2025

logo el cuco digital
septiembre 24, 2025

logo el cuco digital

La “Garrafa en tu Barrio” llegará hoy a La Puntilla, La Primavera y Ciudad

A un valor de 9 mil pesos.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.0.

La Primavera: Centro de Salud 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

