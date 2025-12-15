La Garrafa en tu Barrio: mirá aquí el cronograma del 15 al 20 de diciembre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Visitará los 18 departamentos.
Precios de la Garrafa de 10 kg:
$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
$9.000 en el departamento de Malargüe.
$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Cronograma
Lunes 15
Guaymallén
Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Sáenz Peña. A las 9.30.
Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30.
Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.
Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.
Las Heras
El Pastal: Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 9.30.
El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 10.30.
El Pastal: Los Algarrobos. A las 9.
General Alvear
Carmensa: Polideportivo. A las 9.
Maipú
Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.
San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.
San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.
San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Santa Rosa
Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.
Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.30.
12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.
La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.
La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.
Martes 16
Guaymallén
Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.
Jesús Nazareno: Barrio INKA 2. Pedro Goyena 3946. A las 10.30.
Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.
Jesús Nazareno: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755. A las 12.30.
Godoy Cruz
Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.
Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.
Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.
Luján
Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.
Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.
Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10.
Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
San Rafael
Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.
Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.
La Paz
Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.
Las Chacritas: Comunidad. A las 11.15.
Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.30.
Rivadavia
El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.
El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.
El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.
Miércoles 17
Maipú
Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.
Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 10.15.
Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45.
Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.
Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Luján
Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 k, 21. A las 9.30.
Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.
San Carlos
Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.
Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.
Tupungato
La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 9.
Guaymallén
El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30.
El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.
El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 11.30.
Las Heras
El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 9.30.
El Resguardo: CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 10.30.
El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 11.30.
San Martín
Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.
Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.
Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.
San Rafael
Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.
Jaime Prats: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.
General Alvear
Bowen: CIC. A las 9.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.
La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.
Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
Lavalle
La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.
Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.
Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.
Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.
Jueves 18
Guaymallén
Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 9.30.
Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 10.15.
Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11.30.
Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 12.30.
Godoy Cruz
Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.
Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.
Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.
Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.
Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.
La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Maipú
Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.
Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.
Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
Luján
Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.
El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.
El Carrizal: Barrio Aluminé. Entrada a barrio. A las 11.
El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.
Rivadavia
La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.
La Central: Mini Terminal. A las 15.30.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 9.
Lavalle
Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.
Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.
Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.
Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a corralón municipal. A las 10.30.
San Rafael
Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.
Viernes 19
Maipú
Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.
San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.
San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.
San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.
Las Heras
El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9.30.
El Challao: Barrio Sargento Cabral. Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 10.30.
El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.
Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.
Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.
Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
San Martín
Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.
Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.
Montecaseros: Barrios Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Lavalle
El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.
Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral s/n. Quincho. A las 9.30.
Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.
Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.
Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso al barrio. A las 11.
Malargüe
Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.
Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
Sábado 20
Las Heras
El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.
El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.
Ciudad: Barrio SOEM. A las 11
Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.
Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.
El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Fuente: prensa Gobierno de Mendoza