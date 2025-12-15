La Garrafa en tu Barrio: mirá aquí el cronograma del 15 al 20 de diciembre

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

 $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

 $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

 $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

 $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

 $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

 $9.000 en el departamento de Malargüe.

 $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma

Lunes 15



Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Sáenz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30.

Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.

Las Heras

El Pastal: Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 9.30.

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 10.30.

El Pastal: Los Algarrobos. A las 9.



General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.



Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.



Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.



Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.



Martes 16



Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.

Jesús Nazareno: Barrio INKA 2. Pedro Goyena 3946. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.

Jesús Nazareno: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755. A las 12.30.



Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.



Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.



Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.



San Rafael

Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.

Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.



Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.



La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas: Comunidad. A las 11.15.

Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.30.



Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.



Miércoles 17



Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 10.15.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.



Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.



Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 k, 21. A las 9.30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10.30.



San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.



Tupungato

La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a escuela. A las 9.



Guaymallén

El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30.

El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.

El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 11.30.



Las Heras

El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 9.30.

El Resguardo: CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 10.30.

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 11.30.



San Martín

Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.

Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

San Rafael

Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.

Jaime Prats: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.



General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.



Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.



Lavalle

La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.



Jueves 18



Guaymallén

Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 9.30.

Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 10.15.

Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11.30.

Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 12.30.



Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.



Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.



Maipú

Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.



Luján

Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.

El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.

El Carrizal: Barrio Aluminé. Entrada a barrio. A las 11.

El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.



Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 15.30.



Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 9.



Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.

Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a corralón municipal. A las 10.30.



San Rafael

Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.



Viernes 19



Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.



Las Heras

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9.30.

El Challao: Barrio Sargento Cabral. Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 10.30.

El Zapallar: CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11.30.



Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.



San Martín

Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros: Barrios Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.30.



Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.



Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.



Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral s/n. Quincho. A las 9.30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.

Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso al barrio. A las 11.



Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.



Sábado 20



Las Heras

El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.



Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.



Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.



Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.



Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza