La Garrafa en tu Barrio recorrerá esta semana diferentes puntos del Valle de Uco y de Mendoza

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red visitará los 18 departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

-$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

-$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

-$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

-$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

-$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

-$9.000 en el departamento de Malargüe.

-$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 20 al 25 de octubre

Lunes 20

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30.

Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías de Ferrocarril. A las 11.

Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 12.

Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. A las 13.

Las Heras

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9.30.

El Challao: Barrio Integral III. Playón Deportivo. Cerro Tupungato y Cordón del Plata. A las 10.30.

El Resguardo: Barrio Eva Perón. Cancha. A las 11:30.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Maipú

Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito.

Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Santa Rosa

Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.

Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.30.

Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Callejón Rufino Muñoz. Plaza. A las 10.30.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.30.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Las Paredes: Paraje: El Toledano. Merendero. El Toledano y Calle Muñoz. A las 10.

Las Paredes: Aeroclub. A las 12.30.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Martes 21

Guaymallén

Puente de Hierro: Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11167. A las 9.30.

Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 11.

El Sauce: Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle frente a barrio Constitución. A las 12.

El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 13.

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.

Las Heras

Ciudad: Estadio Vicente Polimeni. Roca y Sáenz Peña. A las 9.30.

El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30.

El Plumerillo: CEDRyS 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 11.30.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

San Rafael

Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 10.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas: Comunidad. A las 11.10.

Miércoles 22

Maipú

Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. a las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

San Rafael

Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

Guaymallén

Belgrano: Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.

Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 11.

Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 12.

Pedro Molina: Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 13.

Lavalle

El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30.

Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.

Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30.

Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso a Barrio. A las 11.

General Alvear

Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 11.

Jueves 23

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.

Guaymallén

Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo: Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.30.

El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 12.30.

El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 13.30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.

San Martín

Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.

Tres Porteñas: CIC. A las 11.

El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.

Tupungato

La Arboleda: Playón La Arboleda. A las 10.

Lavalle

San Francisco: Unión Vecinal San Francisco. Calle San Juan s/n. A las 9.

Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a Barrio. A las 9.30.

Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 10.

La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.

La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

San Rafael

Cuadro Nacional: Plaza ARA “General Belgrano”. A las 9.

Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.30.

Viernes 24

Godoy Cruz

Tortugas: Barrio La Gloria. CAE Jorge Contreras. Terrada y Juan B. Justo. A las 10.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143. A las 10.45.

Las Heras

El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo. A las 9.30.

El Pastal: Centro de Salud 21. Calle San Ramón. A las 10.30.

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.20.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10.

El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 91 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. A las 9.30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.

Malargüe

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9.

Sábado 25

Las Heras

El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 81 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza