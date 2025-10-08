Facebook X-twitter Youtube Instagram

La Garrafa Social llega a Tunuyán este miércoles y jueves: horarios y zonas de distribución

Continúa el operativo Garrafa Social en nuestro departamento. Esta semana se llevará a cabo la actividad que es coordinada por la Dirección de Desarrollo Social.  La misma  tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

Miércoles 8 de octubre, a las 17 horas en Colonia Las Rosas- Delegación Municipal

Jueves 9 de octubre, a las 17 horas en La Pintada CIC distrital

Este programa permite acercar un recurso esencial a los hogares. Para acceder a la garrafa, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se tramita presentando fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar. La ficha puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio.

El operativo se desarrolla con presencia territorial y coordinación entre equipos municipales, lo que permite llegar a distintas zonas del departamento de manera organizada. La entrega se realiza en puntos estratégicos para facilitar el acceso y evitar traslados innecesarios.

