La hora de la verdad: el momento de las decisiones ciudadanas

Por Juan Jofre

Una imperdible síntesis del panorama electoral a días de los comicios.

Las democracias representativas, como las que tenemos en nuestro país, nos plantean cada dos años un momento de participación muy importante: las elecciones.

Cada ciudadana/o elige entre las opciones que más lo representen o que más se acerquen a lo que piensa, defiende o siente. Hay combinación de motivaciones emocionales y racionales. De esa mezcla surge la decisión mediante la cual se toma alguna de las opciones que se ofrecen.

En la columna de hoy haré un repaso del “menú”, y por eso, será más larga que las anteriores, pero siempre puede ir usted a leer solo la parte del departamento en el que vota y acortar el trabajo.

Empezaré por las opciones nacionales que estarán en una boleta aparte e irán a una urna especial:

Si usted simpatiza con Milei o juzga que lo que está haciendo es lo correcto, tiene dos opciones, la diferencia está en que si también está de acuerdo con Cornejo o no. Si las preferencias son por Milei y Cornejo, su voto debería inclinarse hacia Petri. Si solo apoya a Milei pero no a Cornejo, la opción sería Sottile.

Ambas podrían clasificarse de “derecha” (denominación que no es de mi agrado), o como más cercanos a las ideas propuestas por grandes empresas y sectores de la economía vinculados a las finanzas o las nuevas tecnologías, apuntadas a que el Estado no regule, o participe lo menos posible, de las actividades económicas. También podría decirse que tienen una mirada más conservadora sobre algunos debates como género, aborto o temas culturales.

Si no coincide con esos gobernantes debería apuntar su voto hacia alguno de los candidatos opositores, que mal podríamos llamar de “centro”, o que acuerdan con un sistema capitalista, pero con regulación o participación del Estado.

Si quiere aportar su voto a una oposición más fuerte a nivel nacional, tal vez debería inclinarse por Emir Félix (peronismo) o Difonso (Provincias Unidas) quienes están más vinculados a la defensa de sectores de trabajadores organizados y sectores económicos de la producción primaria e industrial o las PyME. Si le parecen mejor los diputados que actúan de modo más independiente, puede optar por Jacky (Protectora) o Vadillo (Verde), que también pueden considerarse de “centro”, aunque tal vez más “progresistas” en algunos debates como género o aborto.

Hay variedad de “gustos” para elegir en este espectro.

También están las opciones más de “izquierda”, con ideas más contrarias al sistema capitalista y con más intervención del Estado. Blanco Minoli (FIT) o Barros (MAS), serían las opciones si se inclina por cambios más profundos o “revolucionarios”.

De la categoría legisladores provinciales no me ocuparé porque la nota sería demasiado extensa, y porque las campañas no se han centrado en ellas, aunque después sus votos son muy importantes para la provincia. Esa tarea se la dejo a usted.

Los departamentos del Valle de Uco ofrecen realidades diferentes y con un amplio abanico de ofertas.

– Tupungato

Si usted simpatiza con el intendente Aguilera y desea respaldarlo, debería votar por Mariela Bueno.

Si desea fortalecer a la principal oposición, tiene la opción del peronismo, encabezada por Gabriela Carleti.

Si quiere votar oposición, pero no quiere apoyar al peronismo, hay más alternativas. La de las fuerzas provinciales: Osvaldo Londei (Provincias Unidas), Alejandra Salvatierre (Verde), Rubén Leyes (Protectora), Franco Avogadro (Libertario-demócrata) o Carolina Pavez (Partido de los jubilados).

También puede optar por las oposiciones pero de partidos departamentales, que no pertenecen a fuerzas provinciales, sino que son más independientes: Hugo Cabezas (Nuevo Tupungato), o Federico Santoni (Renueva Tupungato).

-Tunuyán

Si tiene simpatía por el intendente Andraos o cree que es importante apoyarlo, su opción de voto debería ser la de Rodrigo López.

Si por el contrario, cree que hay que apoyar o fortalecer a la oposición, tiene varias alternativas. La que encabeza Diego Olaiz (que es tal vez la más fuerte porque forma parte de la lista de Cornejo y Milei) y las opciones locales, pero con fuerza provincial: Gladys Rivas (Libertaria-demócrata), Juampi Domizi (Protectora), Pedro Manzano (Provincias Unidas), Carla Corvalán (Verde), o Ignacio Correa (Partido de los Jubilados).

No hay en esta elección partidos departamentales compitiendo en este distrito.

– San Carlos

En este departamento el panorama tiene algunos componentes más complejos y por eso no podré explicar siguiendo la lógica de los dos anteriores.

Hay ahora un “nuevo oficialismo”, formado entre quienes respaldan a Morillas (intendente), Cornejo (gobernador) y Milei (presidente). Si usted decide apoyar esta línea, su voto debería ir para Sebastián Garro.

Quien ha venido siendo la principal voz opositora en la campaña es Verónica Diez, actual concejal que aspira a renovar la banca. Si usted no quiere apoyar al oficialismo y quiere fortalecer a la oposición, esta lista es una opción.

Hay otro espacio que era parte del oficialismo y ahora se muestra opositor. El mismo responde a Difonso, y su candidato es Marcelo Romano. Vaya por esta opción si tiene preferencia por alguno de los dos referentes nombrados.

También en este camino está Carla Farías perteneciente a una fuerza provincial (el Partido Verde) que ya ha sabido ganar bancas en el concejo deliberante en elecciones anteriores.

Hay más candidatos: Daniel Rizanti (Partido de los Jubilados) y Daniel Biscontín (Nuevos Rumbos) partido departamental. Ambos han elegido campañas más silenciosas y no se han mostrado tan opositores a la intendencia. Quizás estas opciones sean para usted si tiene simpatía con la intendencia pero no quiere apoyarlos directamente.

Hay una opción para quienes apoyen a Milei pero no a Cornejo y Morillas, que es la de Boris Martín del Frente Libertario Demócrata, y la opción de Adrián Nahin, que si bien va por el Peronismo, responde a Tuchi Abraham que es parte del gobierno municipal.

Acepto de antemano que, al sintetizar tanto, he obviado información que puede ser importante, pero el ciudadano que pretende ejercer con responsabilidad su voto, buscará ampliar más la información y no me juzgará por lo aquí expuesto.

Hay muchas opciones, casi que para todos los gustos. A mirar esta última semana de campaña y tomar decisiones. Es su deber y su derecho.

(Colaboración en edición, Carla Sarmiento)