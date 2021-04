La importancia del diagnóstico temprano en la visión de los niños: imperdible nota de una oftalmopediatra

En un niño, la detección a tiempo es comparable a la buena nutrición. En la Clínica de la Visión del doctor Drago, un equipo de profesionales se dedica especialmente a la visión de los niños.

La visión es el sentido con el que mejor reconocemos el mundo. Los ojos y el cerebro no solo nos dan información de lo que nos rodea, también nos generan placer y felicidad a partir de maravillosas y coloridas imágenes. Una buena visión tiene que ver directamente con la calidad de vida, y la posibilidad de un mejor desarrollo en todos los aspectos. Por eso resulta fundamental el control temprano de la visión, llevado a cabo por especialistas oftalmopediatras, que puedan detectar lo antes posible cualquier patología o inconveniente. La detección temprana, en muchos casos, permite corregir y mejorar la visión de un niño.

Para saber más del tema, El Cuco digital habló con la doctora Paula Gochicoa, profesional que forma parte del equipo de oftalmopediatría de la Clínica de la Visión del Doctor Drago. La profesional explicó la importancia del control de la vista en los niños, cuándo se debería comenzar con los controles, qué patologías son más comunes, y cómo afecta el uso excesivo de las pantallas en la visión de los chicos, entre otros temas. A continuación transcribimos esta imperdible entrevista.

-¿Cuándo sería necesaria la primera consulta con el oftalmopediatra?

Lo ideal sería que todo niño sea o no de riesgo esté dado de alta del hospital con un fondo de ojos hecho. Eso no es lo que pasa en realidad, generalmente se hace el examen del fondo de ojos en niños prematuros o que hayan tenido algún tipo de complicaciones y en el resto no, entonces yo recomiendo que antes de los seis meses visiten al oftalmopediatra, que hagan su primer visita para hacer un examen completo con dilatación y ver que todo el aparato visual esté bien.

-¿Cada cuánto es importante un control de la vista en los niños?

En la Libreta de Salud los controles que aparecen como obligatorios, los que serían como indispensable son: a los seis meses, tres años y luego, el del ingreso escolar. Esos hay que hacerlos sí o sí. Después, si uno visita el oftalmopediatra y tiene una patología en particular bueno ya le van a decir cómo realizar el seguimiento dependiendo del paciente. Pero yo recomiendo hacer el control visual una vez al año, ya que pueden aparecer problemas visuales como que el niño no esté viendo bien y no lo manifieste, y el tiempo que uno pierde sin hacer nada vale oro porque hasta más o menos los 10 u 11 años uno puede hacer algo para mejorar el ojo vago que es el ojo que empieza a tener mejor visión; entonces por eso para mí es súper importante hacerlo una vez al año para poder controlar mínimamente la agudeza visual; si se puede hacer con dilatación mejor.

¿Qué patologías son más comunes en los niños?

Tenemos patologías por vicios de refracción que es miopía, hipermetropía o astigmatismo para lo cual se les indica lentes. Por ambliopía u ojo vago, que puede ser por diferentes causas, se tratan generalmente con la corrección que el niño necesite, con indicación de lentes más el tratamiento con parche. Después tenemos las patologías por estrabismo que es la desviación de los ejes visuales, cuando los ojos están desviados y eso tiene tratamiento clínico y quirúrgico. Y también, tenemos las patologías infecciosas como conjuntivitis, orzuelos, blefaritis.

¿Qué beneficios tiene un diagnóstico temprano?

El beneficio que tiene el diagnóstico temprano yo suelo compararlo con el beneficio que tiene un niño que ha sido bien nutrido. Así como tenemos un período de ventana para la nutrición en el cual el cerebro es como esponja absorbiendo para desarrollarse como corresponde, con el ojo pasa lo mismo. Hay un período de plasticidad neuronal en el que el cerebro está súper atento a lo que los ojos ven, es estimulado y de esta manera produce una respuesta. Si esto no ocurre, los ojos compiten entre sí, y el cerebro comienza a estimular el ojo que mejor ve y al otro lo ignora. Más o menos podemos cambiar estas situaciones hasta los 10 años aproximadamente. Por eso es importante un diagnóstico temprano.

-¿Afecta en la visión de los niños el uso excesivo de pantallas electrónicas?

Sí, la visión de los niños se ve afectada por el uso excesivo de pantallas; hay varios trabajos donde no solo es la afectación ocular, sino a nivel postular, intelectual, alteración del sueño por el tipo de luz, por la distancia y sobre todo, por el tiempo de exposición. Ahora en pandemia se está realizando un estudio por el aumento de casos de miopía que ha habido ya que los niños están expuestos por el uso de pantallas por la escuela, más el uso de pantalla por estar en confinamiento y no poder salir. Además, a nivel ocular se produce alteraciones como el caso de la miopía en niños que tienen cierta predisposición al uso de dispositivos, por una cuestión de distancia y esfuerzo que realizan para ver en las pantallas.

En el caso del estrabismo aumenta en pacientes que tienen cierta tendencia en la inclinación de los ojitos con el mal uso de pantalla puede despertar una desviación. Para eso hay tablas que indican el tiempo que debe usarse para cada edad y cómo utilizarlas, haciendo intervalos como recreo con reglas como lo es la del 20-20 que tenés que te dice que la tenés que usar a 30 centímetros de distancia, y si estas prestando atención 20 minutos en la pantalla, tenés que tomarte un recreo de 20 segundos mirando a lo lejos como para cambiar la distancia.

Como explicó la doctora Gochicoa, para prevenir y mejorar patologías visuales en los niños, lo fundamental es el diagnóstico profesional, lo más temprano posible. En la Clínica de la Visión del Doctor Drago se ha conformado un espacio para la atención de los niños, con profesionales oftalmopediatricos, anestesiólogos pediátricos (en el caso que se requiera cirugía con anestesia general). En este centro especializado en la Visión, se cuenta con los mejores profesionales y la tecnología de punta, aparatología de última generación, (como un gabinete de estudios complementarios para estrabismo), que permiten diagnósticos rápidos y correctos.

Para obtener turnos de oftalmopeditría se puede dirigir personalmente a la Clínica de la Visión, ubicada en Yrigoyen 670 de Tunuyán. También telefónicamente a los números 2622-423184/ 425944/ 425952. En horario de 09 a 17 horas. También se puede pedir un turno de Oftalmopediatría con la doctora Gochicoa a través de sus redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/pau.gochicoa

Instagram: @oftalmologia.pgochicoamulet

Web: www.clínicadelavision.com