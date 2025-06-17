La joven que fue golpeada por su novio continúa internada pero está fuera de peligro

Está siendo sometida a un tratamiento con hierro debido a la sangre que perdió producto de la hemorragia que sufrió por los golpes que recibió.

El pasado 2 de junio, una joven de 18 años fue salvajemente golpeada por su pareja en el interior de una propiedad ubicada en el barrio Urquiza. Producto de los golpes, la mujer sufrió una grave hemorragia interna, le tuvieron que sacar el vaso sanguíneo y perdió el embarazo de 6 semanas que estaba cursando.

Debido al delicado cuadro de salud, la víctima permaneció varios días en terapia intensiva del Hospital Scaravelli y luego pasó a la sala común donde todavía permanece internada. La propia familia confirmo a El Cuco Digital, que está fuera de peligro pero está recibiendo un tratamiento con hierro debido a la pérdida de sangre que sufrió por la hemorragia sufrida.

Respecto al agresor, por el momento continúa detenido en el Penal San Felipe, imputado por homicidio agravado en tentativa por relación de pareja. La abogada de la víctima aseguró que están esperando que se le dicte la prisión preventiva para luego poder seguir con el proceso.

“Desde que el agresor fue imputado todavía no se le ha dictado la prisión preventiva, no hay fecha de audiencia para eso pero estamos dentro de los plazos establecido ya que el fiscal tiene 20 días hábiles desde que sucedió el hecho”, aseguró Lorena Martín, abogada defensora de la víctima.