septiembre 18, 2025

logo el cuco digital
septiembre 18, 2025

logo el cuco digital

La justicia confirmó la inocencia de la docente que había sido detenida en Tupungato

Había sido detenida el pasado 7 de agosto cuando estaba trabajando en la Escuela Luis Piedrabuena, en El Cordón del Plata.

Tras pasar varias horas, detenida en el interior de un calabozo de la Comisaría 20,  luego de pagar una fianza para recuperar la libertad y semanas de investigación, la justicia finalmente determinó que la profesional de la educación era inocente y quedó sobreseída del grave delito del que se la acusaba.

Su arresto se dio luego de que Google, activó una alerta internacional luego de que detectó que se había intentado subir material  pornográfico a la plataforma de YouTube.

Además de todo el proceso investigativo, desde la Dirección General de Escuelas, apartaron a la docente de su trabajo sin goce de sueldo hasta que finalice el proceso investigativo.

Ayer miércoles, en horas del mediodía, en una nueva audiencia por su situación, finalmente la justicia determinó su sobreseimiento de la causa por la cual se la investigaba desde el pasado 7 de agosto. La investigación determinó que la docente no tuvo nada que ver en el intento de subir contenido sexual que involucraba a menores en la plataforma de YouTube.

Finalmente, fuentes cercanas a la investigación que llevó a delante el Fiscal Pablo Fossaroli, informaron al medio, que quien intentó subir el contenido había sido un familiar directo de la docente, quien utilizó un teléfono celular en desuso que había en la casa para cumplir con un reto viral.

