La justicia de Estados Unidos dictaminó que se use el 51% de YPF para pagarle a fondos buitres

La medida es de imposible cumplimiento, ya que esas acciones para ser usadas, se tiene que modificar la ley por tres partes del Congreso de la Nación. El gobierno apelará el fallo.

La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina ceder el 51% de las acciones de YPF a los “fondos buitres”. Es en parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

La orden está en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos.

El país podrá apelar el fallo. No obstante, en marzo Preska había rechazado el pedido para investigar cuáles fueron los términos en que fue nacionalizada la compañía pretrolera.

El fallo de este lunes responde a una presentación judicial que hicieron los demandantes -los fondos Burford y Eton Capital- para lograr cobrar el monto establecido en la condena, que permanece impago. En 2023 una sentencia en contra en primera instancia determinó el pago de US$16.100 millones.

En concreto, Preska le exigió a la Argentina “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (The Bank of New York Mellon Corporation) en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Además, determinó “instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.

En la argumentación del dictamen, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida”, indicando que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”.

Preska argumentó que se ampara en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

“La propiedad de un Estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación”, señaló.

“El uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en los Estados Unidos (incluyendo el programa de ADR, la cotización en la NYSE, el registro en la SEC y la venta de deuda a inversores estadounidenses) cumple con este requisito”, planteó el tribunal.

En relación a la inmunidad de las acciones bajo la Ley de Nueva York, el tribunal sostuvo que las acciones pueden ser transferidas, a pesar de la restricción del Artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF, en virtud de la las “Constancia de Acciones” que fueron emitidas y que confirman que son totalmente transferibles.

En ese sentido, indicó que no hay un “verdadero conflicto” entre la ley argentina y el alivio solicitado por los demandantes, ya que Argentina tiene opciones legales para cumplir (obtener el permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo).

Además, indicó que “incluso si hubiera un conflicto, las consideraciones internacionales favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias”.

Esta tarde, tras conocerse la noticia, las acciones de YPF empezaron a bajar. En Wall Street cedieron 5% y a nivel local alcanzaron una caída del 4,5%.

Fuente: Página 12