La kinesiología en la recuperación de los pacientes con Covid: “Es de suma importancia nuestra intervención”

Soledad Derani trabaja en el Hospital Tagarelli y nos cuenta cómo es el rol de estos profesionales con y sin pandemia.

Cada 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo y en tiempos transversales para la salud mundial, es digno el reconocimiento a aquellos que continúan trabajando contra el coronavirus.

La kinesiología es un rama importante a la hora del tratamiento y recuperación de los pacientes con Covid-19. Este virus produce en algunos organismos dolores musculares atípicos y/o pérdida de masa muscular, además de la ya conocida insuficiencia respiratoria y problemas motores en aquellos que pasan varios días en cama. En estos casos es crucial el acompañamiento de profesionales para una evolución óptima.

En este día, El Cuco Digital tomó contacto con Soledad Derani, kinesióloga del Hospital Tagarelli de San Carlos. “Es de suma importancia nuestra intervención en estos momentos”, destacó.

Y también lo es en diferentes tratamientos traumatológicos y neurológicos.

Sole primero contanos ¿cuál es el rol o función de un kinesiólogo?

El rol del kinesiólogo es súper importante dependiendo el área en el que se desempeñe. Por ejemplo la fisioterapia es la utilización de agentes físicos para curar y rehabilitar diferentes patologías de índole traumatológicas como esguinces, fracturas, cervicalgias, lumbalgias, etc. El área de neurología se ocupa de tratar patologías de índole motora y devolver la movilidad del cuerpo, el área respiratoria realiza la parte más importante en esta pandemia que es la rehabilitación de la función respiratoria del paciente, así hay muchas más áreas en las que puede desempeñarse el kinesiólogo.

¿Por qué los kinesiólogos han cumplido una función tan importante en la pandemia?

Es de suma importancia nuestra intervención en este momento de la pandemia, ya que somos los encargados junto a un equipo interdisciplinario de colegas tanto médicos, enfermeros, etc., de ayudar a la función respiratoria del paciente que está internado o no, con COVID 19. En caso de los pacientes que están internados no solo la rehabilitación de la parte respiratoria sino también la parte motora ya que algunos llevan varios días internados sin poder movilizarse y también colaboramos para la recuperación integral de dicho paciente.

¿Cuáles han sido a los desafíos que se han enfrentado laboralmente en la pandemia?

Pfff ¡un montón! El año pasado cuando todo comenzó era todo nuevo, había poca información, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, qué nos esperaba. Lo más valorable es el trabajo en equipo, eso fortalece mucho a los grupos ante la llegada de lo nuevo y desconocido. Uno nunca termina de conocer todo ¡Aún queda mucho por aprender!

Si tuvieras que contarnos qué es lo que más te gusta de tu profesión ¿qué sería?

Siempre digo que lo más lindo de trabajar en el área de Salud es trabajar con pacientes y lo disfruto mucho, los que me conocen saben cómo me gusta escuchar y ayudar a la personas, estar siempre predispuesta a colaborar y a cambiar también cuando sea necesario. De ellos se aprende mucho también. En estos momentos tan difíciles que atravesamos es súper importante ponernos en el lugar del otro, tener empatía, sino el sistema no funciona.

Y por último, en el Día del Kinesiólogo qué les dirías a tus colegas que siguen estando al frente de la batalla en esta segunda ola

Hoy 13 de abril quiero saludar en especial a todos mis colegas en su día. Que sepan que juntos se puede salir adelante, que siempre es importante seguir aprendiendo y no bajar los brazos. Esto recién empieza.

Y a la población en general que se cuide, que tome todas las medidas de precaución ante esta nueva cepa de contagios: lavado de manos, uso de barbijo o tapabocas que cubra nariz y mentón, uso de alcohol en gel y distanciamiento social.