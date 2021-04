La Legislatura reconoció a la tunuyanina Bleu Minette, la escritora que es furor en las redes sociales

Rosario González, quien despertó el interés de los chicos a la lectura a través de internet, recibió una distinción de la Cámara de Senadores por sus publicaciones que alcanzan a una gran cantidad de seguidores y fanáticos, en especial de los más jóvenes.

En el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, la Cámara de Senadores entregó un reconocimiento a la tunuyanina Rosario González, más conocida como Bleu Minette, por su publicación “Animarse y Saltar”. Este es el tercer libro en el cual propone, a través de un lenguaje cercano y sincero, reflexionar sobre temas como la identidad, el amor, los vínculos y los miedos. El mismo fue publicado por Plan B, bajo el sello del Grupo Editorial Penguin Random House SA.

Visiblemente emocionada Rosario dijo durante el acto: “Hoy la literatura surge y se nutre de los lectores, primero fue a través de blogs y ahora sobre todo en las redes sociales. Compartimos lo que hacemos con los lectores, con una horizontalidad que era imposible en épocas anteriores. Interactuamos con ellos y establecemos vínculos afectivos maravillosos”.

La conexión que esta escritora ha logrado con los más chicos tiene que ver con su forma de entenderlos y escucharlos. “Yo creo que los chicos sí leen, no es cierto que no quieren leer, el problema, es que a veces estamos muy alejados de lo que les gusta, de sus formas y de sus códigos. Creer que porque estar en internet no se accede a lecturas de calidad es tener una visión muy acotada. A los chicos hay que escucharlos, esa es la clave para que accedan a la literatura, a través de la escucha y predisposición, no de la imposición es posible llegar a ellos y despertar su interés por los libros”.

“En los tiempos que corren, es indispensable extender el acceso a la lectura y a la información a través del aprovechamiento de la tecnología; no sólo para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad, sino para fomentar la inclusión y la participación social”, sostuvo la escritoria.

“La forma en la que nos comunicamos ha cambiado. Las redes sociales, en la actualidad, son una herramienta social, laboral, cultural y económica. Participar de ellas activamente, sobre todo para los más jóvenes, implica conectarse y establecer relaciones con el mundo”, destacó.

La declaración de interés fue aprobada por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza por Resolución Nº 899, a instancia de un proyecto legislativo presentado por la Senadora María Mercedes Rus.

La legisladora resaltó a Rosario tanto como escritora y como mujer, pero también por el uso de las tecnologías para rescatar la sana costumbre de leer. “Ella cree que la tecnología es un vehículo a la lectura y a la información, por eso ha servido para la inclusión de distintos sectores de la sociedad como las personas ciegas”.

Por su parte el Senador Diego Costarelli destacó el aspecto humano de Rosario, “eso lo puede plasmar en esos libros y letras, ella se ha transformado en referente de los jóvenes. Tiene una gran capacidad para el manejo de redes sociales que lo vincula con su parte humana. Ella es una referente para muchos jóvenes quienes no sólo son de Mendoza, sino de distintas partes del mundo”.

Rosario González, nació en Mendoza en 1985, está radicada en el Gran Mendoza y trabaja como redactora publicitaria especializada en redes sociales y marketing digital. Además es autora de otros dos libros: “Ser feliz es darse cuenta” y “Tres Deseos”.

Gracias a un estilo fresco y honesto, ha sabido captar la atención de jóvenes y sus libros se han vendido con mucho éxito no solo en nuestro país sino en Uruguay, Paraguay, Chile, México, Colombia,Guatemala, España, entre otros, y disfrutados por miles de personas en otros países de habla hispana a travésde e-Books.

La joven escritora ha otorgado diversas charlas y talleres sobre lectura digital inclusiva, en relación a las redes sociales y la discapacidad. La historia de vida de esta joven está reflejada en varias publicaciones periodísticas a nivel nacional.

En el año 2019 fue reconocida como joven destacada en la Categoría Influencia Positiva en Redes Sociales, distinción otorgada por el Instituto Nacional de la Juventud, perteneciente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y ese mismo año formó parte del primer Congreso de Jóvenes Escritores del País.

La influencer cuenta con más de 190 mil seguidores en Instagram, más de 366 mil en Twitter, y más de 250 mil en Facebook, redes en las que comparte mensajes inspiradores que la hicieron reconocida dentro y fuera del país.

Acompañaron este evento además de la Senadora Provincial María Mercedes Rus, el Senador Provincial Diego Costarelli, Daniela Torres, en representación del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. También estuvo Facundo Cabrera, director de Juventudes de la provincia y Denise Ferrero, coordinadora de Género de la Legislatura de Mendoza.