La lista de los 170 medicamentos a los que podrán acceder los afiliados del PAMI

Será obligatoria la prescripción por medio de receta electrónica

Desde este miércoles, unos 5 millones de afiliados del PAMI podrán recibir medicamentos gratuitos.

La presentación oficial del Nuevo Vademécum PAMI fue encabezada por Alberto Fernández junto a la titular de la obra social Luana Volnovich. La lista incluye 170 remedios esenciales que están destinados a patologías frecuentes en adultos mayores.

“No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo” enfatizó el mandatario en el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio”, ubicado en Quilmes. .

Los fármacos esenciales que desde mañana tendrán cobertura total, sirven para tratar migraña, la varicela, urticaria, enfisema, glaucoma, entre cientos de patologías. El listado involucra a unas 3.600 marcas.

“Los medicamentos empezaron a ser un problema en los últimos años”dijo Volnovich

“Estamos creando un nuevo derecho en materia de seguridad social, que son los medicamentos gratuitos. Los jubilados no van ser un gasto a ajustar sino que van a ser una prioridad de las políticas de estado”, remarcó.

Receta electrónica

Desde el Gobierno Nacional informaron que será obligatoria la prescripción por medio de receta electrónica para “garantizar la transparencia”.

Ese sistema establece que primero se deberá cargar en el formulario el diagnóstico y luego los principios activos correspondientes.

Una vez realizado el trámite virtual, las personas afiliadas deberán presentarse directamente en la farmacia con DNI, credencial y receta electrónica.

Serán válidas las recetas emitidas antes de la entrada en vigencia de la medida. Se entregará como máximo 2 cajas o envases del mismo remedio por mes.